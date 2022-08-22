https://ria.ru/20220822/restorany-1811194115.html

Российские рестораторы ожидают восстановления притока посетителей осенью

Российские рестораторы ожидают восстановления притока посетителей осенью - РИА Новости, 22.08.2022

Российские рестораторы ожидают восстановления притока посетителей осенью

Рестораторы рассчитывают, что в сентябре, после возвращения россиян из отпусков, трафик в заведениях вырастет, а вместе с ним объемы заказов и доходы,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:17

2022-08-22T08:17

2022-08-22T11:23

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рестораторы рассчитывают, что в сентябре, после возвращения россиян из отпусков, трафик в заведениях вырастет, а вместе с ним объемы заказов и доходы, рассказали РИА Новости представители отрасли."Сейчас сложно давать оценку трафику и оборотам ресторанов, так как в нашем сегменте лето всегда было низким сезоном. Если сравнивать поток гостей сейчас и в 2021 году, то данные будут примерно сопоставимы, можно сделать вывод, что трафик восстанавливается. Кроме того, мы рассчитываем, что в сентябре, когда россияне вернутся из отпусков, активность гостей вырастет, вместе с объемом заказов в залах и на доставке", - сказал директор по развитию компании-владельца "Якитории" Александр Муратов."Осенью ожидаем увеличение числа гостей на 20%, по сравнению с летним периодом, благодаря окончанию периода отпусков и школьных каникул", - сказал совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас.В свою очередь, ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group (Dogs in the fog, "Техника безопасности", Stereo People) Андрей Третьяков отметил, что оборот заведений с марта значительно снизился, однако сейчас восстанавливается. "В первые две недели марта спад был очень существенным - оборот упал более чем на треть. Сейчас уже все вернулось на прежний уровень, а в некоторых областях даже выросло на 10-15%", - указал он.О падении дохода заведений в начале весны рассказали и управляющие ресторанами Buro TSUM и Grace Bistro. "Оборот безусловно снизился. Нет туристов, а многие потенциальные гости распределяют свой бюджет в пользу других расходов или накоплений, но тем не менее посетители постепенно возвращаются в рестораны", - сообщила управляющая Buro TSUM Юлия Красильникова.

https://ria.ru/20220803/restorany-1806998495.html

https://ria.ru/20220821/puteshestviya-1810639062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, новости - туризм