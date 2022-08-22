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В Ингушетии ребенка насмерть придавило колесом от грузовика
В Ингушетии ребенка насмерть придавило колесом от грузовика - РИА Новости, 22.08.2022
В Ингушетии ребенка насмерть придавило колесом от грузовика
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, которого придавило колесом от грузового автомобиля, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:23
2022-08-22T10:23
2022-08-22T10:23
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, которого придавило колесом от грузового автомобиля, сообщает СУСК РФ по региону."Установлено, что малолетний житель республики, находясь на территории частного домовладения, где он проживал вместе с родителями, в результате падения колеса грузового автомобиля, прислоненного к стене дома, получил множественные травмы головы, от которых скончался в реанимационном отделении детской республиканской клинической больницы города Назрань", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы."В рамках расследования уголовного дела назначена медицинская судебная экспертиза, допрошены близкие родственники погибшего, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220731/vorota-1806256094.html
республика ингушетия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии ребенка насмерть придавило колесом от грузовика
Ребенок в Ингушетии умер после падения на него прислоненного к стене колеса от грузовика
НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости.
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, которого придавило колесом от грузового автомобиля, сообщает
СУСК РФ по региону.
"Установлено, что малолетний житель республики, находясь на территории частного домовладения, где он проживал вместе с родителями, в результате падения колеса грузового автомобиля, прислоненного к стене дома, получил множественные травмы головы, от которых скончался в реанимационном отделении детской республиканской клинической больницы города Назрань", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
"В рамках расследования уголовного дела назначена медицинская судебная экспертиза, допрошены близкие родственники погибшего, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечает ведомство.