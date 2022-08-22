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Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России - РИА Новости, 22.08.2022
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Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России
Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России - РИА Новости, 22.08.2022
Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России
Товары спортивного бренда Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO, однако точных сроков начала продаж... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:39
2022-08-22T13:39
экономика
россия
adidas ag
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Товары спортивного бренда Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO, однако точных сроков начала продаж пока нет, сообщили РИА Новости в колл-центре бренда.Клиентам сети в понедельник разослали письма с информацией о том, что компания "Фло Обувь Ру" получила право осуществлять продажи товаров бренда в России. "Пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу, компания "Фло Обувь Ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России", - говорится в письме. В колл-центре Reebok агентству подтвердили подлинность данного письма.Также в колл-центре сообщили, что точных сроков начала продаж пока нет, но информация будет обновляться, в том числе и на сайте компании.В середине мая газета "Коммерсант" со ссылкой на одного из консультантов на рынке торговой недвижимости сообщила, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Немногим позже председатель правления FLO Мехмет Зийлан заявил, что турецкий холдинг ведет переговоры по покупке более 100 магазинов российского подразделения Reebok, сделка еще не завершена.С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). На сайте ABG указано, что компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке.
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экономика, россия, adidas ag, турция
Экономика, Россия, Adidas AG, Турция
13:39 22.08.2022
 
Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России

Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России, срока начала продаж пока нет

© Depositphotos / Elena MasiutkinaВывеска магазина компании Reebok
Вывеска магазина компании Reebok - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / Elena Masiutkina
Вывеска магазина компании Reebok. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Товары спортивного бренда Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO, однако точных сроков начала продаж пока нет, сообщили РИА Новости в колл-центре бренда.
Клиентам сети в понедельник разослали письма с информацией о том, что компания "Фло Обувь Ру" получила право осуществлять продажи товаров бренда в России. "Пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу, компания "Фло Обувь Ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России", - говорится в письме. В колл-центре Reebok агентству подтвердили подлинность данного письма.
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Также в колл-центре сообщили, что точных сроков начала продаж пока нет, но информация будет обновляться, в том числе и на сайте компании.
В середине мая газета "Коммерсант" со ссылкой на одного из консультантов на рынке торговой недвижимости сообщила, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Немногим позже председатель правления FLO Мехмет Зийлан заявил, что турецкий холдинг ведет переговоры по покупке более 100 магазинов российского подразделения Reebok, сделка еще не завершена.
С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). На сайте ABG указано, что компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке.
 
ЭкономикаРоссияAdidas AGТурция
 
 
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