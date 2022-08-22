https://ria.ru/20220822/reebok-1811281713.html

Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России

Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России - РИА Новости, 22.08.2022

Турецкий холдинг FLO будет продавать товары Reebok в России

Товары спортивного бренда Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO, однако точных сроков начала продаж... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:39

2022-08-22T13:39

2022-08-22T13:39

экономика

россия

adidas ag

турция

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Товары спортивного бренда Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO, однако точных сроков начала продаж пока нет, сообщили РИА Новости в колл-центре бренда.Клиентам сети в понедельник разослали письма с информацией о том, что компания "Фло Обувь Ру" получила право осуществлять продажи товаров бренда в России. "Пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу, компания "Фло Обувь Ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России", - говорится в письме. В колл-центре Reebok агентству подтвердили подлинность данного письма.Также в колл-центре сообщили, что точных сроков начала продаж пока нет, но информация будет обновляться, в том числе и на сайте компании.В середине мая газета "Коммерсант" со ссылкой на одного из консультантов на рынке торговой недвижимости сообщила, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Немногим позже председатель правления FLO Мехмет Зийлан заявил, что турецкий холдинг ведет переговоры по покупке более 100 магазинов российского подразделения Reebok, сделка еще не завершена.С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). На сайте ABG указано, что компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке.

https://realty.ria.ru/20220711/forma-1801743104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, adidas ag, турция