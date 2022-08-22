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В Белгородской области сохранят рабочие места за участниками спецоперации - РИА Новости, 22.08.2022
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В Белгородской области сохранят рабочие места за участниками спецоперации
В Белгородской области сохранят рабочие места за участниками спецоперации - РИА Новости, 22.08.2022
В Белгородской области сохранят рабочие места за участниками спецоперации
Правительство Белгородской области выпустило постановление, рекомендовав работодателям сохранять рабочие места за сотрудниками, принимающими участие в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:09
2022-08-22T23:09
общество
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Правительство Белгородской области выпустило постановление, рекомендовав работодателям сохранять рабочие места за сотрудниками, принимающими участие в специальной военной операции, говорится в постановлении."Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, расположенных на территории Белгородской области, работники которых изъявили желание принять участие в специальной военной операции на территории Украины посредством прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, обеспечивать на период от трех месяцев до одного года включительно приостановление действия трудовых договоров по заявлению работников и освобождение работников от основной работы на период прохождения ими военной службы с сохранением за такими работниками занимаемых ими рабочих мест" - отмечается в постановлении.В документе на официальном интернет-портале правовой информации отмечается, что возможно исключение в случае направления работником заявления о расторжении трудового договора по собственному желанию или по соглашению сторон.
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общество, белгородская область, украина
Общество, Белгородская область, Украина
23:09 22.08.2022
 
В Белгородской области сохранят рабочие места за участниками спецоперации

Власти Белгородской области призвали сохранять рабочие места за участниками спецоперации

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкВоенная техника ВС РФ
Военная техника ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Правительство Белгородской области выпустило постановление, рекомендовав работодателям сохранять рабочие места за сотрудниками, принимающими участие в специальной военной операции, говорится в постановлении.
"Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, расположенных на территории Белгородской области, работники которых изъявили желание принять участие в специальной военной операции на территории Украины посредством прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, обеспечивать на период от трех месяцев до одного года включительно приостановление действия трудовых договоров по заявлению работников и освобождение работников от основной работы на период прохождения ими военной службы с сохранением за такими работниками занимаемых ими рабочих мест" - отмечается в постановлении.
В документе на официальном интернет-портале правовой информации отмечается, что возможно исключение в случае направления работником заявления о расторжении трудового договора по собственному желанию или по соглашению сторон.
Белгород - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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