https://ria.ru/20220822/pvo-1811241817.html

Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области

Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области - РИА Новости, 22.08.2022

Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области

Российские средства ПВО уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:04

2022-08-22T12:04

2022-08-22T12:06

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

херсонская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, сообщило министерство обороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области", - отмечает Минобороны.

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811240712.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область , донецкая народная республика