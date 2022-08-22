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Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/pvo-1811241817.html
Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области
Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области - РИА Новости, 22.08.2022
Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области
Российские средства ПВО уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:04
2022-08-22T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, сообщило министерство обороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области", - отмечает Минобороны.
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811240712.html
херсонская область
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область , донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
12:04 22.08.2022 (обновлено: 12:06 22.08.2022)
 
Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области

Силы ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов Himars в районе Каховки Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, сообщило министерство обороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области", - отмечает Минобороны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
12:02Специальная военная операция на Украине
Российские военные за сутки уничтожили около 200 украинских националистов
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХерсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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