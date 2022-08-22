https://ria.ru/20220822/pvo-1811241817.html
Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области
Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области - РИА Новости, 22.08.2022
Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области
Российские средства ПВО уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:04
2022-08-22T12:04
2022-08-22T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, сообщило министерство обороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области", - отмечает Минобороны.
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811240712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область , донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
12:04 22.08.2022 (обновлено: 12:06 22.08.2022)
Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области
Силы ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов Himars в районе Каховки Херсонской области