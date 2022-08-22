https://ria.ru/20220822/putin-1811213427.html
Путин победит США их же способом, пишет The National Interest
Путин победит США их же способом, пишет The National Interest - РИА Новости, 22.08.2022
Путин победит США их же способом, пишет The National Interest
США потерпят поражение независимо от результатов конфликта на Украине, пишет Рамон Маркс для издания The National Interest. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:19
2022-08-22T10:19
2022-08-22T20:05
в мире
украина
сша
владимир путин
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США потерпят поражение независимо от результатов конфликта на Украине, пишет Рамон Маркс для издания The National Interest."Независимо от того, чем закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива", — говорится в публикации. По мнению автора, точно так же, как президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер разыграли китайскую карту, чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны, президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство Вашингтона.Марк отмечает, что в ближайшие годы Пекин и Москва вложат значительные средства в расширение маршрутов транспортировки нефти и газа между двумя странами, что позволит России стать основным поставщиком ископаемого топлива в Китай. Это поможет Пекину уменьшить зависимость от поставок с Ближнего Востока, которые проходят через уязвимые морские точки, такие как Малаккский пролив, пишет автор."Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией. Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели", — напомнил журналист. Автор считает, что еще одной проблемой для США стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями.Маркс приходит к выводу, что Соединенные Штаты больше не являются единственной доминирующей державой в мире.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220816/putin-1809942843.html
https://ria.ru/20220822/bayden-1811188758.html
https://ria.ru/20220821/nato-1811129647.html
украина
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_504:0:2564:1545_1920x0_80_0_0_05213ac0b6ce33cdade4be12f7d05717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир путин, китай, россия
В мире, Украина, США, Владимир Путин, Китай, Россия
10:19 22.08.2022 (обновлено: 20:05 22.08.2022)
Путин победит США их же способом, пишет The National Interest
Автор The National Interest Маркс: США проиграют при любом исходе спецоперации России
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
США потерпят поражение независимо от результатов конфликта на Украине, пишет
Рамон Маркс для издания The National Interest.
"Независимо от того, чем закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива", — говорится в публикации.
По мнению автора, точно так же, как президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер разыграли китайскую карту, чтобы изолировать Советский Союз во время холодной войны, президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство Вашингтона.
Марк отмечает, что в ближайшие годы Пекин и Москва вложат значительные средства в расширение маршрутов транспортировки нефти и газа между двумя странами, что позволит России стать основным поставщиком ископаемого топлива в Китай. Это поможет Пекину уменьшить зависимость от поставок с Ближнего Востока, которые проходят через уязвимые морские точки, такие как Малаккский пролив, пишет автор.
"Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией. Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели", — напомнил журналист.
Автор считает, что еще одной проблемой для США стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями.
Маркс приходит к выводу, что Соединенные Штаты больше не являются единственной доминирующей державой в мире.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России
. Эти меры обернулись проблемами для самих США
и Европы
— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал Владимир Путин
, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.