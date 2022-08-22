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США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев
США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2022
США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев
Деструктивная политика США наносит по Азии не менее серьезный удар, чем по Европе - в АСЕАН вынуждены закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше, заявил... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:37
2022-08-22T12:37
2022-08-22T12:37
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экономическое сообщество асеан
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Деструктивная политика США наносит по Азии не менее серьезный удар, чем по Европе - в АСЕАН вынуждены закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей РФ и государств-членов АСЕАН."Вам известно, в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа – и вызван он именно санкциями, которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим. Не менее серьезный удар деструктивная политика американцев наносит и по странам АСЕАН, которые, например, вынуждены теперь закупать пшеницу по ценам, в разы превышающим те, что были ранее", - заявил Патрушев.Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители является работающий в США и Европе печатный станок", - пояснил секретарь Совбеза РФ.За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств, отметил Патрушев."Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллионов долларов, Европа – 2,9 триллиона евро. Возникающий на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны", - добавил он.
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https://ria.ru/20220819/prodovolstvie-1810888568.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, сша, в мире, азия, экономическое сообщество асеан, николай патрушев, совет безопасности рф, пшеница
Европа, Россия, США, В мире, Азия, Экономическое сообщество АСЕАН, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ, Пшеница
США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев
Патрушев: политика США вынуждает страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше