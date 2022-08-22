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США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2022
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США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев
США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2022
США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев
Деструктивная политика США наносит по Азии не менее серьезный удар, чем по Европе - в АСЕАН вынуждены закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше, заявил... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:37
2022-08-22T12:37
европа
россия
сша
в мире
азия
экономическое сообщество асеан
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Деструктивная политика США наносит по Азии не менее серьезный удар, чем по Европе - в АСЕАН вынуждены закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей РФ и государств-членов АСЕАН."Вам известно, в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа – и вызван он именно санкциями, которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим. Не менее серьезный удар деструктивная политика американцев наносит и по странам АСЕАН, которые, например, вынуждены теперь закупать пшеницу по ценам, в разы превышающим те, что были ранее", - заявил Патрушев.Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители является работающий в США и Европе печатный станок", - пояснил секретарь Совбеза РФ.За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств, отметил Патрушев."Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллионов долларов, Европа – 2,9 триллиона евро. Возникающий на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны", - добавил он.
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европа, россия, сша, в мире, азия, экономическое сообщество асеан, николай патрушев, совет безопасности рф, пшеница
Европа, Россия, США, В мире, Азия, Экономическое сообщество АСЕАН, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ, Пшеница
12:37 22.08.2022
 
США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев

Патрушев: политика США вынуждает страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Колосья пшеницы . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Деструктивная политика США наносит по Азии не менее серьезный удар, чем по Европе - в АСЕАН вынуждены закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей РФ и государств-членов АСЕАН.
"Вам известно, в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа – и вызван он именно санкциями, которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим. Не менее серьезный удар деструктивная политика американцев наносит и по странам АСЕАН, которые, например, вынуждены теперь закупать пшеницу по ценам, в разы превышающим те, что были ранее", - заявил Патрушев.
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Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители является работающий в США и Европе печатный станок", - пояснил секретарь Совбеза РФ.
За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств, отметил Патрушев.
"Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллионов долларов, Европа – 2,9 триллиона евро. Возникающий на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны", - добавил он.
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ЕвропаРоссияСШАВ миреАзияЭкономическое сообщество АСЕАННиколай ПатрушевСовет Безопасности РФПшеница
 
 
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