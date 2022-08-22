https://ria.ru/20220822/pshenitsa-1811251215.html

США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев

США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2022

США вынуждают страны АСЕАН закупать пшеницу в разы дороже, заявил Патрушев

Деструктивная политика США наносит по Азии не менее серьезный удар, чем по Европе - в АСЕАН вынуждены закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше, заявил... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:37

2022-08-22T12:37

2022-08-22T12:37

европа

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сша

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азия

экономическое сообщество асеан

николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Деструктивная политика США наносит по Азии не менее серьезный удар, чем по Европе - в АСЕАН вынуждены закупать пшеницу в разы дороже, чем раньше, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей РФ и государств-членов АСЕАН."Вам известно, в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа – и вызван он именно санкциями, которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим. Не менее серьезный удар деструктивная политика американцев наносит и по странам АСЕАН, которые, например, вынуждены теперь закупать пшеницу по ценам, в разы превышающим те, что были ранее", - заявил Патрушев.Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители является работающий в США и Европе печатный станок", - пояснил секретарь Совбеза РФ.За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств, отметил Патрушев."Соединенные Штаты напечатали 5,9 триллионов долларов, Европа – 2,9 триллиона евро. Возникающий на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны", - добавил он.

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https://ria.ru/20220819/prodovolstvie-1810888568.html

европа

россия

сша

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, россия, сша, в мире, азия, экономическое сообщество асеан, николай патрушев, совет безопасности рф, пшеница