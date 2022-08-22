https://ria.ru/20220822/psb-1811407835.html

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Архангельске

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Архангельске - РИА Новости, 22.08.2022

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Архангельске

ПСБ открыл в Архангельске Центр уличного баскетбола при поддержке Российской федерации баскетбола и руководства региона, сообщает банк. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:11

2022-08-22T19:11

2022-08-22T19:11

новости компаний - экономика

архангельская область

псб (банк псб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ПСБ открыл в Архангельске Центр уличного баскетбола при поддержке Российской федерации баскетбола и руководства региона, сообщает банк.Самый северный центр уличного баскетбола ПСБ стал восьмым в рамках реализации Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям". Площадка соответствует стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА) и дает возможность проводить национальные и международные соревнования. "Проект "ПСБ — Детям" объединяет молодежь в их стремлении к активному и здоровому образу жизни. Мы наблюдаем растущий интерес к спорту в целом и баскетболу в частности, и это вдохновляет нас на дальнейшее его развитие в регионах, которые готовы принять и поддержать наши инициативу", — приводится в сообщении комментарий директора по спортивным проектам ПСБ, руководителя проекта "ПСБ — Детям" Рубена Бегунца. Посещение центра баскетбола, расположенного на набережной Северной Двины, будет бесплатным.Президент РФБ Андрей Кириленко отметил на церемонии, что совместный проект с ПСБ успешно развивается, его география охватывает всю страну, что позволит большему количеству регионов получить долгожданную спортивную инфраструктуру."Социальное партнерство делает возможным запуск масштабных проектов, которые создают комфортную среду для жизни. Вложения в спортивную инфраструктуру являются фундаментом для дальнейшего развития территории и благополучия ее жителей", - привели в банке слова замгубернатора Архангельской области Сергея Пивкова на открытии центра.Проект "ПСБ — Детям" стартовал в 2019 году. В его рамках уже открыты Центры уличного баскетбола в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе. До конца 2022 года планируется открыть такие центры в Ижевске, Оренбурге, Новокузнецке, Нальчике.

https://ria.ru/20220819/psb-1810668820.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, архангельская область, псб (банк псб)