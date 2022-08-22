https://ria.ru/20220822/psb-1811407835.html
ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Архангельске
ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Архангельске - РИА Новости, 22.08.2022
ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Архангельске
ПСБ открыл в Архангельске Центр уличного баскетбола при поддержке Российской федерации баскетбола и руководства региона, сообщает банк. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:11
2022-08-22T19:11
2022-08-22T19:11
новости компаний - экономика
архангельская область
псб (банк псб)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ПСБ открыл в Архангельске Центр уличного баскетбола при поддержке Российской федерации баскетбола и руководства региона, сообщает банк.Самый северный центр уличного баскетбола ПСБ стал восьмым в рамках реализации Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям". Площадка соответствует стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА) и дает возможность проводить национальные и международные соревнования. "Проект "ПСБ — Детям" объединяет молодежь в их стремлении к активному и здоровому образу жизни. Мы наблюдаем растущий интерес к спорту в целом и баскетболу в частности, и это вдохновляет нас на дальнейшее его развитие в регионах, которые готовы принять и поддержать наши инициативу", — приводится в сообщении комментарий директора по спортивным проектам ПСБ, руководителя проекта "ПСБ — Детям" Рубена Бегунца. Посещение центра баскетбола, расположенного на набережной Северной Двины, будет бесплатным.Президент РФБ Андрей Кириленко отметил на церемонии, что совместный проект с ПСБ успешно развивается, его география охватывает всю страну, что позволит большему количеству регионов получить долгожданную спортивную инфраструктуру."Социальное партнерство делает возможным запуск масштабных проектов, которые создают комфортную среду для жизни. Вложения в спортивную инфраструктуру являются фундаментом для дальнейшего развития территории и благополучия ее жителей", - привели в банке слова замгубернатора Архангельской области Сергея Пивкова на открытии центра.Проект "ПСБ — Детям" стартовал в 2019 году. В его рамках уже открыты Центры уличного баскетбола в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе. До конца 2022 года планируется открыть такие центры в Ижевске, Оренбурге, Новокузнецке, Нальчике.
https://ria.ru/20220819/psb-1810668820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, архангельская область, псб (банк псб)
Новости компаний - Экономика, Архангельская область, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ПСБ открыл в Архангельске Центр уличного баскетбола при поддержке Российской федерации баскетбола и руководства региона, сообщает банк.
Самый северный центр уличного баскетбола ПСБ
стал восьмым в рамках реализации Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям". Площадка соответствует стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА) и дает возможность проводить национальные и международные соревнования.
"Проект "ПСБ — Детям" объединяет молодежь в их стремлении к активному и здоровому образу жизни. Мы наблюдаем растущий интерес к спорту в целом и баскетболу в частности, и это вдохновляет нас на дальнейшее его развитие в регионах, которые готовы принять и поддержать наши инициативу", — приводится в сообщении комментарий директора по спортивным проектам ПСБ, руководителя проекта "ПСБ — Детям" Рубена Бегунца.
Посещение центра баскетбола, расположенного на набережной Северной Двины, будет бесплатным.
Президент РФБ Андрей Кириленко отметил на церемонии, что совместный проект с ПСБ успешно развивается, его география охватывает всю страну, что позволит большему количеству регионов получить долгожданную спортивную инфраструктуру.
"Социальное партнерство делает возможным запуск масштабных проектов, которые создают комфортную среду для жизни. Вложения в спортивную инфраструктуру являются фундаментом для дальнейшего развития территории и благополучия ее жителей", - привели в банке слова замгубернатора Архангельской области Сергея Пивкова на открытии центра.
Проект "ПСБ — Детям" стартовал в 2019 году. В его рамках уже открыты Центры уличного баскетбола в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе. До конца 2022 года планируется открыть такие центры в Ижевске, Оренбурге, Новокузнецке, Нальчике.