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Прощание с Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино"

Прощание с Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино" - РИА Новости, 22.08.2022

Прощание с Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино"

Прощание с погибшей при взрыве Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино" в Москве, подробности будут известны позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:36

2022-08-22T15:36

2022-08-22T15:36

происшествия

дарья дугина

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

александр дугин

москва

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Прощание с погибшей при взрыве Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино" в Москве, подробности будут известны позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе телецентра."Да, прощание состоится в телецентре, но пока подробностей по времени мы не знаем. Время станет известно позже", - рассказали в пресс-службе.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

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