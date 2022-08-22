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Прощание с Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино"
Прощание с Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино" - РИА Новости, 22.08.2022
Прощание с Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино"
Прощание с погибшей при взрыве Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино" в Москве, подробности будут известны позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:36
2022-08-22T15:36
2022-08-22T15:36
происшествия
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
александр дугин
москва
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Прощание с погибшей при взрыве Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино" в Москве, подробности будут известны позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе телецентра."Да, прощание состоится в телецентре, но пока подробностей по времени мы не знаем. Время станет известно позже", - рассказали в пресс-службе.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
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происшествия, дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин, москва, останкино (телецентр)
Происшествия, Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Александр Дугин, Москва, Останкино (телецентр)
Прощание с Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино"
Прощание с политологом Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино" в Москве