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Фильм "Вышка" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 22.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220822/prokat-1811229538.html
Фильм "Вышка" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Вышка" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 22.08.2022
Фильм "Вышка" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм режиссера Скотта Манна "Вышка" возглавил прокат в России и других странах СНГ со сборами 25,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:01
2022-08-22T13:01
культура
новости культуры
кино и сериалы
россия
снг
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фильм режиссера Скотта Манна "Вышка" возглавил прокат в России и других странах СНГ со сборами 25,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).Главная героиня Бекки всегда была экстремалкой, но после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга. Девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Челюсти. Столкновение", собравший 19,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Картина рассказывает о компании молодых людей, которые угоняют два гидроцикла и отплывают на них подальше от берега, чтобы подурачиться. Шутка заканчивается столкновением и серьезными травмами у одного из друзей. Один гидроцикл тонет, второй не заводится, приятель истекает кровью, а к беспомощным ребятам уже подплывает большая белая акула.На третьем месте — анимационный фильм "Мия и я: Легенда Сентопии" со сборами 14,9 миллиона рублей. Мия узнает, что ее волшебный камень — часть древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и смешным зверьком по кличке Пудл, она отправляется в захватывающее путешествие, чтобы спасти Сентопию.Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Дитя тьмы: Первая жертва" со сборами в 12,5 миллиона рублей. 31-летняя Лина, которая из-за заболевания выглядит на 9 лет, сбегает из психиатрической больницы и находит среди объявлений о пропавших детях похожую на себя девочку. Та оказывается из богатой американской семьи, и вот уже чудом обнаруженная "Эстер" возвращается к счастливым "родителям" и "старшему брату".Замыкает пятерку лидеров российский фильм "Легенды Орленка" Ольги Беляевой, собравший за выходные 11,4 миллиона рублей. Маша и четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр "Орленок" и неожиданного оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил зла и добра, когда девочка случайно пробуждает одного из семи каменных старцев. Теперь школьникам предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хаоса Эль победить.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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новости культуры, кино и сериалы, россия, снг
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Россия, СНГ
13:01 22.08.2022
 
Фильм "Вышка" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Вышка" возглавил прокат в России и СНГ за выходные со сборами 25,5 миллиона рублей

© Capstone Studios, 2022Кадр из фильма "Вышка"
Кадр из фильма Вышка
© Capstone Studios, 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фильм режиссера Скотта Манна "Вышка" возглавил прокат в России и других странах СНГ со сборами 25,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
Главная героиня Бекки всегда была экстремалкой, но после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга. Девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
Кадр из фильма Челюсти. Столкновение
1 из 2
Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
Кадр из фильма Челюсти. Столкновение
2 из 2
Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)
1 из 2
Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)
2 из 2
Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Челюсти. Столкновение", собравший 19,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Картина рассказывает о компании молодых людей, которые угоняют два гидроцикла и отплывают на них подальше от берега, чтобы подурачиться. Шутка заканчивается столкновением и серьезными травмами у одного из друзей. Один гидроцикл тонет, второй не заводится, приятель истекает кровью, а к беспомощным ребятам уже подплывает большая белая акула.
На третьем месте — анимационный фильм "Мия и я: Легенда Сентопии" со сборами 14,9 миллиона рублей. Мия узнает, что ее волшебный камень — часть древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и смешным зверьком по кличке Пудл, она отправляется в захватывающее путешествие, чтобы спасти Сентопию.
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
Кадр из мультфильма Мия и я: Легенда Сентопии
1 из 2
Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
Кадр из мультфильма Мия и я: Легенда Сентопии
2 из 2
Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)
1 из 2
Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)
2 из 2
Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)
Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Дитя тьмы: Первая жертва" со сборами в 12,5 миллиона рублей. 31-летняя Лина, которая из-за заболевания выглядит на 9 лет, сбегает из психиатрической больницы и находит среди объявлений о пропавших детях похожую на себя девочку. Та оказывается из богатой американской семьи, и вот уже чудом обнаруженная "Эстер" возвращается к счастливым "родителям" и "старшему брату".
© Dark Castle Entertainment (2021)Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
Кадр из фильма Дитя тьмы: Первая жертва
1 из 4
Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
© Dark Castle Entertainment (2021)
© Dark Castle Entertainment (2021)Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
Кадр из фильма Дитя тьмы: Первая жертва
2 из 4
Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
© Dark Castle Entertainment (2021)
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)Кадр из фильма "Легенды Орленка"
Кадр из фильма Легенды Орленка
3 из 4
Кадр из фильма "Легенды Орленка"
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)Кадр из фильма "Легенды Орленка"
Кадр из фильма Легенды Орленка
4 из 4
Кадр из фильма "Легенды Орленка"
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)
1 из 4
Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
© Dark Castle Entertainment (2021)
2 из 4
Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
© Dark Castle Entertainment (2021)
3 из 4
Кадр из фильма "Легенды Орленка"
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)
4 из 4
Кадр из фильма "Легенды Орленка"
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)
Замыкает пятерку лидеров российский фильм "Легенды Орленка" Ольги Беляевой, собравший за выходные 11,4 миллиона рублей. Маша и четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр "Орленок" и неожиданного оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил зла и добра, когда девочка случайно пробуждает одного из семи каменных старцев. Теперь школьникам предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хаоса Эль победить.
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