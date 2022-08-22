Фильм "Вышка" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Вышка" возглавил прокат в России и СНГ за выходные со сборами 25,5 миллиона рублей
© Capstone Studios, 2022Кадр из фильма "Вышка"
© Capstone Studios, 2022
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фильм режиссера Скотта Манна "Вышка" возглавил прокат в России и других странах СНГ со сборами 25,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
Главная героиня Бекки всегда была экстремалкой, но после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга. Девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
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Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
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Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)
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Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)
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Кадр из фильма "Челюсти. Столкновение"
© Picaro Films, Checkluck Films (2021)
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Челюсти. Столкновение", собравший 19,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Картина рассказывает о компании молодых людей, которые угоняют два гидроцикла и отплывают на них подальше от берега, чтобы подурачиться. Шутка заканчивается столкновением и серьезными травмами у одного из друзей. Один гидроцикл тонет, второй не заводится, приятель истекает кровью, а к беспомощным ребятам уже подплывает большая белая акула.
На третьем месте — анимационный фильм "Мия и я: Легенда Сентопии" со сборами 14,9 миллиона рублей. Мия узнает, что ее волшебный камень — часть древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и смешным зверьком по кличке Пудл, она отправляется в захватывающее путешествие, чтобы спасти Сентопию.
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
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Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
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Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)
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Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)
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Кадр из мультфильма "Мия и я: Легенда Сентопии"
© Studio 100 Film, Studio 100 Media (2022)
Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Дитя тьмы: Первая жертва" со сборами в 12,5 миллиона рублей. 31-летняя Лина, которая из-за заболевания выглядит на 9 лет, сбегает из психиатрической больницы и находит среди объявлений о пропавших детях похожую на себя девочку. Та оказывается из богатой американской семьи, и вот уже чудом обнаруженная "Эстер" возвращается к счастливым "родителям" и "старшему брату".
© Dark Castle Entertainment (2021)Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
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Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
© Dark Castle Entertainment (2021)
© Dark Castle Entertainment (2021)Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
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Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
© Dark Castle Entertainment (2021)
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)Кадр из фильма "Легенды Орленка"
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Кадр из фильма "Легенды Орленка"
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)Кадр из фильма "Легенды Орленка"
4 из 4
Кадр из фильма "Легенды Орленка"
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)
1 из 4
Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
© Dark Castle Entertainment (2021)
2 из 4
Кадр из фильма" Дитя тьмы: Первая жертва"
© Dark Castle Entertainment (2021)
3 из 4
Кадр из фильма "Легенды Орленка"
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)
4 из 4
Кадр из фильма "Легенды Орленка"
© Центр Визуальных Искусств, ТВЦ (2021)
Замыкает пятерку лидеров российский фильм "Легенды Орленка" Ольги Беляевой, собравший за выходные 11,4 миллиона рублей. Маша и четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр "Орленок" и неожиданного оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил зла и добра, когда девочка случайно пробуждает одного из семи каменных старцев. Теперь школьникам предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хаоса Эль победить.
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