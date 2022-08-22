https://ria.ru/20220822/programma-1811368629.html

Костромская область создала программу реабилитации участников спецоперации

Костромская область создала программу реабилитации участников спецоперации - РИА Новости, 22.08.2022

Костромская область создала программу реабилитации участников спецоперации

Комплексная региональная программа реабилитации и социализации военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей разработана в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:19

2022-08-22T17:19

2022-08-22T17:42

специальная военная операция на украине

общество

костромская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Комплексная региональная программа реабилитации и социализации военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей разработана в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщила администрация региона.В перечне мер - предоставление бесплатных земельных участков под строительство, льгота по транспортному налогу, разработан порядок льготного предоставления 250 кубометров леса для строительства жилья. Также для военнослужащих предусмотрена возможность переобучения по востребованным специальностям и дальнейшее трудоустройство. Кроме того, глава региона поручил включить в программу мероприятия по трудоустройству участников спецоперации на штатные должности в военно-патриотические объединения. Для семей военнослужащих предусмотрена квота на бесплатное посещение учреждений культуры.Что касается медицинской помощи, то в систему реабилитации включены Костромская городская больница, областной госпиталь ветеранов войн, областная больница и окружная больница №1, отмечают власти."Речь идет не только о комиссованных. Речь идет о тех, кто закончит службу. У людей могут появиться заболевания, связанные со службой… Очевидно абсолютно – особая форма проведения медицинских осмотров. Одна ситуация, когда вы обследуете гражданина, работающего на предприятии в рамках диспансеризации, другая ситуация, когда вам будет требоваться диспансеризация этой категории граждан", - отметил Ситников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

костромская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, костромская область