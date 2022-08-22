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Костромская область создала программу реабилитации участников спецоперации - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/programma-1811368629.html
Костромская область создала программу реабилитации участников спецоперации
Костромская область создала программу реабилитации участников спецоперации - РИА Новости, 22.08.2022
Костромская область создала программу реабилитации участников спецоперации
Комплексная региональная программа реабилитации и социализации военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей разработана в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:19
2022-08-22T17:42
специальная военная операция на украине
общество
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Комплексная региональная программа реабилитации и социализации военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей разработана в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщила администрация региона.В перечне мер - предоставление бесплатных земельных участков под строительство, льгота по транспортному налогу, разработан порядок льготного предоставления 250 кубометров леса для строительства жилья. Также для военнослужащих предусмотрена возможность переобучения по востребованным специальностям и дальнейшее трудоустройство. Кроме того, глава региона поручил включить в программу мероприятия по трудоустройству участников спецоперации на штатные должности в военно-патриотические объединения. Для семей военнослужащих предусмотрена квота на бесплатное посещение учреждений культуры.Что касается медицинской помощи, то в систему реабилитации включены Костромская городская больница, областной госпиталь ветеранов войн, областная больница и окружная больница №1, отмечают власти."Речь идет не только о комиссованных. Речь идет о тех, кто закончит службу. У людей могут появиться заболевания, связанные со службой… Очевидно абсолютно – особая форма проведения медицинских осмотров. Одна ситуация, когда вы обследуете гражданина, работающего на предприятии в рамках диспансеризации, другая ситуация, когда вам будет требоваться диспансеризация этой категории граждан", - отметил Ситников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, костромская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Костромская область
17:19 22.08.2022 (обновлено: 17:42 22.08.2022)
 
Костромская область создала программу реабилитации участников спецоперации

Костромская область создала программу реабилитации и социализации участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРека Волга в Костроме
Река Волга в Костроме - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Комплексная региональная программа реабилитации и социализации военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей разработана в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщила администрация региона.
"Комплексная программа объединяет механизмы психологической и медицинской помощи, социальное сопровождение семей, поддержку в решении социально-бытовых вопросов, содействие в переобучении и трудоустройстве. В разработке мер поддержки задействованы все органы исполнительной власти региона", - говорится в сообщении.
В перечне мер - предоставление бесплатных земельных участков под строительство, льгота по транспортному налогу, разработан порядок льготного предоставления 250 кубометров леса для строительства жилья. Также для военнослужащих предусмотрена возможность переобучения по востребованным специальностям и дальнейшее трудоустройство. Кроме того, глава региона поручил включить в программу мероприятия по трудоустройству участников спецоперации на штатные должности в военно-патриотические объединения. Для семей военнослужащих предусмотрена квота на бесплатное посещение учреждений культуры.
Что касается медицинской помощи, то в систему реабилитации включены Костромская городская больница, областной госпиталь ветеранов войн, областная больница и окружная больница №1, отмечают власти.
"Речь идет не только о комиссованных. Речь идет о тех, кто закончит службу. У людей могут появиться заболевания, связанные со службой… Очевидно абсолютно – особая форма проведения медицинских осмотров. Одна ситуация, когда вы обследуете гражданина, работающего на предприятии в рамках диспансеризации, другая ситуация, когда вам будет требоваться диспансеризация этой категории граждан", - отметил Ситников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКостромская область
 
 
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