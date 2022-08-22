Рейтинг@Mail.ru
Россия готова развивать проекты в Африке, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/proekty-1811438792.html
Россия готова развивать проекты в Африке, заявили в Минэнерго
Россия готова развивать проекты в Африке, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 22.08.2022
Россия готова развивать проекты в Африке, заявили в Минэнерго
Россия готова развивать совместные проекты в Африке, чтобы увеличить поставки энергоресурсов на местные рынки, говорится в опубликованном Минэнерго сообщении о... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:08
2022-08-22T22:08
экономика
цены на нефть
африка
россия
опек
фсэг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579641922_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_22f1f2350c1a1c7003f03ab321d70778.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готова развивать совместные проекты в Африке, чтобы увеличить поставки энергоресурсов на местные рынки, говорится в опубликованном Минэнерго сообщении о встрече первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина и председателя Африканской энергетической палаты Н. Дж. Аюка."Обеспечение стран Африки качественными энергетическими ресурсами, создание условий для развития и роста сотрудничества в энергетике, повышение товарооборота между Россией и странами Африки является важной задачей нашего взаимодействия. Готовы и дальше развивать совместные проекты, благодаря которым возможно в значительной степени увеличить поставки ресурсов на местные рынки, помочь в целом укрепить экономическую безопасность дружественных нам стран", - отметил Сорокин.В свою очередь, глава Африканской энергетической палаты отметил взаимный интерес к развитию инвестиционных проектов и многостороннего партнёрства с Россией.Также на встрече были обсуждены инвестиционный потенциал и текущие проекты добычи энергетических ресурсов российскими компаниями на территории африканского континента, сотрудничество России и стран Африки в рамках организаций ОПЕК+ и ФСЭГ, а также подходы к "глобальной энерго-климатической повестке" с упором на обеспечение всеобщего доступа к источникам энергии.
https://ria.ru/20220816/rossiya-1810089257.html
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579641922_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_fbca0a9bff4bd160a78a9279befabc39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, африка, россия, опек, фсэг
Экономика, Цены на нефть, Африка, Россия, ОПЕК, ФСЭГ
22:08 22.08.2022
 
Россия готова развивать проекты в Африке, заявили в Минэнерго

Минэнерго: Россия готова развивать проекты в Африке для увеличения поставок энергоресурсов

© Depositphotos / DVrcanВид на Кампалу, Уганда
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / DVrcan
Вид на Кампалу, Уганда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готова развивать совместные проекты в Африке, чтобы увеличить поставки энергоресурсов на местные рынки, говорится в опубликованном Минэнерго сообщении о встрече первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина и председателя Африканской энергетической палаты Н. Дж. Аюка.
"Обеспечение стран Африки качественными энергетическими ресурсами, создание условий для развития и роста сотрудничества в энергетике, повышение товарооборота между Россией и странами Африки является важной задачей нашего взаимодействия. Готовы и дальше развивать совместные проекты, благодаря которым возможно в значительной степени увеличить поставки ресурсов на местные рынки, помочь в целом укрепить экономическую безопасность дружественных нам стран", - отметил Сорокин.
В свою очередь, глава Африканской энергетической палаты отметил взаимный интерес к развитию инвестиционных проектов и многостороннего партнёрства с Россией.
Также на встрече были обсуждены инвестиционный потенциал и текущие проекты добычи энергетических ресурсов российскими компаниями на территории африканского континента, сотрудничество России и стран Африки в рамках организаций ОПЕК+ и ФСЭГ, а также подходы к "глобальной энерго-климатической повестке" с упором на обеспечение всеобщего доступа к источникам энергии.
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 19:24
Россия играет важную роль в развитии стран Африки, заявили в Минобороны ЮАР
 
ЭкономикаЦены на нефтьАфрикаРоссияОПЕКФСЭГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала