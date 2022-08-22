Россия готова развивать проекты в Африке, заявили в Минэнерго
Минэнерго: Россия готова развивать проекты в Африке для увеличения поставок энергоресурсов
© Depositphotos / DVrcanВид на Кампалу, Уганда
© Depositphotos / DVrcan
Вид на Кампалу, Уганда. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готова развивать совместные проекты в Африке, чтобы увеличить поставки энергоресурсов на местные рынки, говорится в опубликованном Минэнерго сообщении о встрече первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина и председателя Африканской энергетической палаты Н. Дж. Аюка.
"Обеспечение стран Африки качественными энергетическими ресурсами, создание условий для развития и роста сотрудничества в энергетике, повышение товарооборота между Россией и странами Африки является важной задачей нашего взаимодействия. Готовы и дальше развивать совместные проекты, благодаря которым возможно в значительной степени увеличить поставки ресурсов на местные рынки, помочь в целом укрепить экономическую безопасность дружественных нам стран", - отметил Сорокин.
В свою очередь, глава Африканской энергетической палаты отметил взаимный интерес к развитию инвестиционных проектов и многостороннего партнёрства с Россией.
Также на встрече были обсуждены инвестиционный потенциал и текущие проекты добычи энергетических ресурсов российскими компаниями на территории африканского континента, сотрудничество России и стран Африки в рамках организаций ОПЕК+ и ФСЭГ, а также подходы к "глобальной энерго-климатической повестке" с упором на обеспечение всеобщего доступа к источникам энергии.