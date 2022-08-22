https://ria.ru/20220822/proekty-1811438792.html

Россия готова развивать проекты в Африке, заявили в Минэнерго

Россия готова развивать проекты в Африке, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 22.08.2022

Россия готова развивать проекты в Африке, заявили в Минэнерго

Россия готова развивать совместные проекты в Африке, чтобы увеличить поставки энергоресурсов на местные рынки, говорится в опубликованном Минэнерго сообщении о... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T22:08

2022-08-22T22:08

2022-08-22T22:08

экономика

цены на нефть

африка

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готова развивать совместные проекты в Африке, чтобы увеличить поставки энергоресурсов на местные рынки, говорится в опубликованном Минэнерго сообщении о встрече первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина и председателя Африканской энергетической палаты Н. Дж. Аюка."Обеспечение стран Африки качественными энергетическими ресурсами, создание условий для развития и роста сотрудничества в энергетике, повышение товарооборота между Россией и странами Африки является важной задачей нашего взаимодействия. Готовы и дальше развивать совместные проекты, благодаря которым возможно в значительной степени увеличить поставки ресурсов на местные рынки, помочь в целом укрепить экономическую безопасность дружественных нам стран", - отметил Сорокин.В свою очередь, глава Африканской энергетической палаты отметил взаимный интерес к развитию инвестиционных проектов и многостороннего партнёрства с Россией.Также на встрече были обсуждены инвестиционный потенциал и текущие проекты добычи энергетических ресурсов российскими компаниями на территории африканского континента, сотрудничество России и стран Африки в рамках организаций ОПЕК+ и ФСЭГ, а также подходы к "глобальной энерго-климатической повестке" с упором на обеспечение всеобщего доступа к источникам энергии.

https://ria.ru/20220816/rossiya-1810089257.html

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, африка, россия, опек, фсэг