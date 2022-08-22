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В Ульяновской области реализуют проекты Русского географического общества - РИА Новости, 22.08.2022
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Ульяновская область
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В Ульяновской области реализуют проекты Русского географического общества
В Ульяновской области реализуют проекты Русского географического общества - РИА Новости, 22.08.2022
В Ульяновской области реализуют проекты Русского географического общества
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и вице-президент Русского географического общества Артем Манукян договорились о реализации совместных проектов, в РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:12
2022-08-22T16:12
ульяновская область
русское географическое общество
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и вице-президент Русского географического общества Артем Манукян договорились о реализации совместных проектов, в частности, о проведении в октябре X Географического фестиваля "Фрегат Паллада", сообщает пресс-служба регионального правительства.Перспективы сотрудничества обсудили в рамках проведения Дня Ульяновской области на всероссийском фестивале РГО в Москве."День Ульяновской области на фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" - отличная возможность пригласить гостей со всей России в наш регион. Развитие внутреннего туризма – один из важнейших приоритетов. И здесь нам нужен комплексный подход. Я не сомневаюсь, что фестиваль даст возможность познакомить большое число людей из разных уголков страны с нашими достопримечательностями, с уникальным культурным наследием. Сегодня продвижение интересов региона в сфере туризма, перспективы сотрудничества стали темой для разговора с вице-президентом РГО Артемом Манукяном. Вижу большой потенциал по реализации совместных проектов", - приводит пресс-служба слова Русских.В частности, принято решение о проведении в регионе в октябре текущего года X Географического фестиваля "Фрегат Паллада". Также Ульяновская область предложила организовать на своей территории первое Всероссийское первенство по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" и брейн-ринг по географии.Как отмечает пресс-служба, на фестивале РГО в Москве Ульяновская область первой представила свою культурную программу с выступлением творческих коллективов, презентациями, лекциями и мастер-классами. В этом году здесь впервые установлен отдельный павильон, посвященный туристическим достопримечательностям региона.
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русское географическое общество, алексей русских
Ульяновская область, Русское географическое общество, Алексей Русских
16:12 22.08.2022
 

В Ульяновской области реализуют проекты Русского географического общества

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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УЛЬЯНОВСК, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и вице-президент Русского географического общества Артем Манукян договорились о реализации совместных проектов, в частности, о проведении в октябре X Географического фестиваля "Фрегат Паллада", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Перспективы сотрудничества обсудили в рамках проведения Дня Ульяновской области на всероссийском фестивале РГО в Москве.
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"День Ульяновской области на фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" - отличная возможность пригласить гостей со всей России в наш регион. Развитие внутреннего туризма – один из важнейших приоритетов. И здесь нам нужен комплексный подход. Я не сомневаюсь, что фестиваль даст возможность познакомить большое число людей из разных уголков страны с нашими достопримечательностями, с уникальным культурным наследием. Сегодня продвижение интересов региона в сфере туризма, перспективы сотрудничества стали темой для разговора с вице-президентом РГО Артемом Манукяном. Вижу большой потенциал по реализации совместных проектов", - приводит пресс-служба слова Русских.
В частности, принято решение о проведении в регионе в октябре текущего года X Географического фестиваля "Фрегат Паллада". Также Ульяновская область предложила организовать на своей территории первое Всероссийское первенство по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" и брейн-ринг по географии.
Как отмечает пресс-служба, на фестивале РГО в Москве Ульяновская область первой представила свою культурную программу с выступлением творческих коллективов, презентациями, лекциями и мастер-классами. В этом году здесь впервые установлен отдельный павильон, посвященный туристическим достопримечательностям региона.
 
Ульяновская областьРусское географическое обществоАлексей Русских
 
 
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