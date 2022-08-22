https://ria.ru/20220822/proekty-1811344527.html

В Ульяновской области реализуют проекты Русского географического общества

В Ульяновской области реализуют проекты Русского географического общества - РИА Новости, 22.08.2022

В Ульяновской области реализуют проекты Русского географического общества

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и вице-президент Русского географического общества Артем Манукян договорились о реализации совместных проектов, в РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:12

2022-08-22T16:12

2022-08-22T16:12

ульяновская область

русское географическое общество

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и вице-президент Русского географического общества Артем Манукян договорились о реализации совместных проектов, в частности, о проведении в октябре X Географического фестиваля "Фрегат Паллада", сообщает пресс-служба регионального правительства.Перспективы сотрудничества обсудили в рамках проведения Дня Ульяновской области на всероссийском фестивале РГО в Москве."День Ульяновской области на фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" - отличная возможность пригласить гостей со всей России в наш регион. Развитие внутреннего туризма – один из важнейших приоритетов. И здесь нам нужен комплексный подход. Я не сомневаюсь, что фестиваль даст возможность познакомить большое число людей из разных уголков страны с нашими достопримечательностями, с уникальным культурным наследием. Сегодня продвижение интересов региона в сфере туризма, перспективы сотрудничества стали темой для разговора с вице-президентом РГО Артемом Манукяном. Вижу большой потенциал по реализации совместных проектов", - приводит пресс-служба слова Русских.В частности, принято решение о проведении в регионе в октябре текущего года X Географического фестиваля "Фрегат Паллада". Также Ульяновская область предложила организовать на своей территории первое Всероссийское первенство по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" и брейн-ринг по географии.Как отмечает пресс-служба, на фестивале РГО в Москве Ульяновская область первой представила свою культурную программу с выступлением творческих коллективов, презентациями, лекциями и мастер-классами. В этом году здесь впервые установлен отдельный павильон, посвященный туристическим достопримечательностям региона.

https://ria.ru/20220706/preobrazovanie-1800645002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

русское географическое общество, алексей русских