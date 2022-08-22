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Собянин заявил, что пожар в Рязанской области разгорается - РИА Новости, 22.08.2022
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Собянин заявил, что пожар в Рязанской области разгорается
Собянин заявил, что пожар в Рязанской области разгорается - РИА Новости, 22.08.2022
Собянин заявил, что пожар в Рязанской области разгорается
Лесной пожар в Рязанской области разгорается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:06
2022-08-22T18:19
происшествия
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
пожары
россия
сергей собянин
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РЯЗАНЬ, 22 авг — РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области разгорается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Также из столицы прибыло 200 единиц техники для борьбы с огнем."Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но конечно, на это потребуется время", — заявил Собянин во время визита в Рязанскую область.В своем Telegram-канале мэр уточнил, что размер мобилизованной в воскресенье на тушение пожаров группировки составляет 8,5 тысячи человек."Конечно, очень важно предотвратить задымление огромных площадей, но и очень важно, конечно, спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара. Сегодня облетали на вертолете. Огонь просто буквально в одном-двух километрах", — рассказал Собянин.Он отметил, что при верховом пожаре такое расстояние может быть пройдено огнем буквально за считанные минуты.Москвичи с прошлой недели стали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал Собянин, в Рязанской области действовали шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличили до 14.
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Тушение природных пожаров под Рязанью
Тушение природных пожаров под Рязанью
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происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), пожары, россия, сергей собянин, москва
Происшествия, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), пожары, Россия, Сергей Собянин, Москва
16:06 22.08.2022 (обновлено: 18:19 22.08.2022)
 
Собянин заявил, что пожар в Рязанской области разгорается

Собянин: ситуация с лесным пожаром в Рязанской области остается сложной, пожар разгорается

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РЯЗАНЬ, 22 авг — РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области разгорается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области, к сожалению, остается крайне сложной. Мы по просьбе коллег отправили сюда около 400 человек", — сказал он.

Также из столицы прибыло 200 единиц техники для борьбы с огнем.
"Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но конечно, на это потребуется время", — заявил Собянин во время визита в Рязанскую область.
В своем Telegram-канале мэр уточнил, что размер мобилизованной в воскресенье на тушение пожаров группировки составляет 8,5 тысячи человек.
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"Конечно, очень важно предотвратить задымление огромных площадей, но и очень важно, конечно, спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара. Сегодня облетали на вертолете. Огонь просто буквально в одном-двух километрах", — рассказал Собянин.
Он отметил, что при верховом пожаре такое расстояние может быть пройдено огнем буквально за считанные минуты.
Москвичи с прошлой недели стали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал Собянин, в Рязанской области действовали шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличили до 14.
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