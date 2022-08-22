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Собянин заявил, что пожар в Рязанской области разгорается

Собянин заявил, что пожар в Рязанской области разгорается - РИА Новости, 22.08.2022

Собянин заявил, что пожар в Рязанской области разгорается

Лесной пожар в Рязанской области разгорается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:06

2022-08-22T16:06

2022-08-22T18:19

происшествия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

пожары

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РЯЗАНЬ, 22 авг — РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области разгорается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Также из столицы прибыло 200 единиц техники для борьбы с огнем."Задача крайне сложная и опасная, но я уверен, что совместно с подразделениями МЧС, Минприроды и коллеги из Рязанской области пожар будет локализован и ликвидирован. Но конечно, на это потребуется время", — заявил Собянин во время визита в Рязанскую область.В своем Telegram-канале мэр уточнил, что размер мобилизованной в воскресенье на тушение пожаров группировки составляет 8,5 тысячи человек."Конечно, очень важно предотвратить задымление огромных площадей, но и очень важно, конечно, спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара. Сегодня облетали на вертолете. Огонь просто буквально в одном-двух километрах", — рассказал Собянин.Он отметил, что при верховом пожаре такое расстояние может быть пройдено огнем буквально за считанные минуты.Москвичи с прошлой недели стали жаловаться на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал Собянин, в Рязанской области действовали шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличили до 14.

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рязанская область

россия

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Тушение природных пожаров под Рязанью Тушение природных пожаров под Рязанью 2022-08-22T16:06 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), пожары, россия, сергей собянин, москва