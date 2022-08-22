https://ria.ru/20220822/pozhary-1811255925.html

В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара

В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара - РИА Новости, 22.08.2022

В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара

Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 6,1 тысячи гектаров, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:50

2022-08-22T12:50

2022-08-22T12:50

происшествия

природные пожары в россии

пожары

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нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 6,1 тысячи гектаров, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.Ранее сообщалось, что 21 августа площадь пожара в Воротынском районе составила 5,2 тысячи гектаров."Общая площадь пожара составляет 6100 гектаров, из которых 5750 гектаров уже пройдено огнем, площадь активного горения 350 гектаров", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что к борьбе с огнем привлечены два вертолета Ми-8, которые произвели 203 сброса воды на очаги возгораний общим объемом 609 тонн. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. К тушению пожаров привлечены более 760 человек и 154 единицы техники.

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россия

нижегородская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, природные пожары в россии, пожары, россия, нижегородская область