https://ria.ru/20220822/pozhary-1811255925.html
В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара
В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара - РИА Новости, 22.08.2022
В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара
Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 6,1 тысячи гектаров, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:50
2022-08-22T12:50
2022-08-22T12:50
происшествия
природные пожары в россии
пожары
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки увеличилась до 6,1 тысячи гектаров, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.Ранее сообщалось, что 21 августа площадь пожара в Воротынском районе составила 5,2 тысячи гектаров."Общая площадь пожара составляет 6100 гектаров, из которых 5750 гектаров уже пройдено огнем, площадь активного горения 350 гектаров", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что к борьбе с огнем привлечены два вертолета Ми-8, которые произвели 203 сброса воды на очаги возгораний общим объемом 609 тонн. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. К тушению пожаров привлечены более 760 человек и 154 единицы техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, пожары, россия, нижегородская область
Происшествия, Природные пожары в России, пожары, Россия, Нижегородская область
В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара
Площадь лесного пожара в Нижегородской области за сутки выросла до 6,1 тысячи гектаров