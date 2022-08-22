https://ria.ru/20220822/pozhar-1811365419.html

В Ростовской области произошел пожар в лесничестве

В Ростовской области произошел пожар в лесничестве - РИА Новости, 22.08.2022

В Ростовской области произошел пожар в лесничестве

Пожар произошел в лесничестве в Каменском районе Ростовской области на площади 0,5 гектара, на место выдвинулись два вертолета и пожарный поезд, сообщил... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:10

2022-08-22T17:10

2022-08-22T17:10

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

ростовская область

пожары

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Пожар произошел в лесничестве в Каменском районе Ростовской области на площади 0,5 гектара, на место выдвинулись два вертолета и пожарный поезд, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."В 14.28 мск поступила информация о загорании на землях лесного фонда в Калитвинском участковом лесничестве, 37 квартал", - сказал он.По оперативным данным, площадь пожара 0,5 гектара. На место выдвинулись два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд. В тушении задействовано 50 человек, 18 единиц техники.Неделю назад, 17 августа, пожар произошел на территории Усть-Донецкого лесничества. Его удалось локализовать на площади 331 гектара. Он был ликвидирован спустя два дня. Огонь уничтожил несколько домов в станице Верхнекундрюченская, более 50 человек обратились за медицинской помощью.

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ростовская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, ростовская область, пожары