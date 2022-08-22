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В Ростовской области произошел пожар в лесничестве
В Ростовской области произошел пожар в лесничестве - РИА Новости, 22.08.2022
В Ростовской области произошел пожар в лесничестве
Пожар произошел в лесничестве в Каменском районе Ростовской области на площади 0,5 гектара, на место выдвинулись два вертолета и пожарный поезд, сообщил... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:10
2022-08-22T17:10
2022-08-22T17:10
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
ростовская область
пожары
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Пожар произошел в лесничестве в Каменском районе Ростовской области на площади 0,5 гектара, на место выдвинулись два вертолета и пожарный поезд, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."В 14.28 мск поступила информация о загорании на землях лесного фонда в Калитвинском участковом лесничестве, 37 квартал", - сказал он.По оперативным данным, площадь пожара 0,5 гектара. На место выдвинулись два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд. В тушении задействовано 50 человек, 18 единиц техники.Неделю назад, 17 августа, пожар произошел на территории Усть-Донецкого лесничества. Его удалось локализовать на площади 331 гектара. Он был ликвидирован спустя два дня. Огонь уничтожил несколько домов в станице Верхнекундрюченская, более 50 человек обратились за медицинской помощью.
https://ria.ru/20220822/pozhary-1811342588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, ростовская область, пожары
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Ростовская область, пожары
В Ростовской области произошел пожар в лесничестве
В Каменском районе Ростовской области произошел пожар в лесничестве на площади 0,5 гектара