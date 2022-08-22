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На Украине треть аграриев откажутся от посева озимых

На Украине треть аграриев откажутся от посева озимых - РИА Новости, 22.08.2022

На Украине треть аграриев откажутся от посева озимых

Порядка 30% украинских аграриев в этом году откажутся сеять озимые культуры из-за финансовой несостоятельности, сообщил зампредседателя Всеукраинского аграрного РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:46

2022-08-22T17:46

2022-08-22T17:49

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Порядка 30% украинских аграриев в этом году откажутся сеять озимые культуры из-за финансовой несостоятельности, сообщил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук."Мы увидим, что около 30% предприятий откажутся от посева озимых культур. Это обусловлено тем, что люди финансово не вытягивают свою хозяйственную деятельность", - сказал Марчук во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ".По его словам, в среднем предприятиям на обеспечение своей деятельности нужно не менее 120-140 миллионов гривен (3,2 – 3,8 миллиона долларов).Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что украинские аграрии этой весной часть площадей засеяли подсолнечником вместо кукурузы, подобное может произойти и с пшеницей. Так, по его словам, подсолнечник и рапс могут вытеснить пшеницу и кукурузу, поскольку пользуются большим спросом в Европе.

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