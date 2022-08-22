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На Украине треть аграриев откажутся от посева озимых - РИА Новости, 22.08.2022
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На Украине треть аграриев откажутся от посева озимых
На Украине треть аграриев откажутся от посева озимых - РИА Новости, 22.08.2022
На Украине треть аграриев откажутся от посева озимых
Порядка 30% украинских аграриев в этом году откажутся сеять озимые культуры из-за финансовой несостоятельности, сообщил зампредседателя Всеукраинского аграрного РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:46
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украина
европа
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Порядка 30% украинских аграриев в этом году откажутся сеять озимые культуры из-за финансовой несостоятельности, сообщил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук."Мы увидим, что около 30% предприятий откажутся от посева озимых культур. Это обусловлено тем, что люди финансово не вытягивают свою хозяйственную деятельность", - сказал Марчук во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ".По его словам, в среднем предприятиям на обеспечение своей деятельности нужно не менее 120-140 миллионов гривен (3,2 – 3,8 миллиона долларов).Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что украинские аграрии этой весной часть площадей засеяли подсолнечником вместо кукурузы, подобное может произойти и с пшеницей. Так, по его словам, подсолнечник и рапс могут вытеснить пшеницу и кукурузу, поскольку пользуются большим спросом в Европе.
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украина, европа
Украина, Европа
17:46 22.08.2022 (обновлено: 17:49 22.08.2022)
 
На Украине треть аграриев откажутся от посева озимых

Треть украинских аграриев в этом году откажется от посева озимых из-за финансовых проблем

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПосев семян
Посев семян - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Порядка 30% украинских аграриев в этом году откажутся сеять озимые культуры из-за финансовой несостоятельности, сообщил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
"Мы увидим, что около 30% предприятий откажутся от посева озимых культур. Это обусловлено тем, что люди финансово не вытягивают свою хозяйственную деятельность", - сказал Марчук во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ".
По его словам, в среднем предприятиям на обеспечение своей деятельности нужно не менее 120-140 миллионов гривен (3,2 – 3,8 миллиона долларов).
Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что украинские аграрии этой весной часть площадей засеяли подсолнечником вместо кукурузы, подобное может произойти и с пшеницей. Так, по его словам, подсолнечник и рапс могут вытеснить пшеницу и кукурузу, поскольку пользуются большим спросом в Европе.
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