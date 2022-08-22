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В Госдуме назвали убийство Дугиной политическим терактом - РИА Новости, 22.08.2022
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В Госдуме назвали убийство Дугиной политическим терактом
В Госдуме назвали убийство Дугиной политическим терактом - РИА Новости, 22.08.2022
В Госдуме назвали убийство Дугиной политическим терактом
Побег в Эстонию гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, мог обговариваться с эстонскими спецслужбами, заявил РИА... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:52
2022-08-22T16:10
в мире
эстония
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Побег в Эстонию гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, мог обговариваться с эстонскими спецслужбами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев."Я допускаю, что (в подготовке теракта) могли участвовать спецслужбы других стран. Учитывая, что по версии ФСБ (убийца) уже в Эстонии, думаю, что этот вариант тоже, возможно, обсуждался со спецслужбами этих стран", - заявил парламентарий.По словам депутата, точно это станет известно, когда дело дойдет до выдачи Вовк. Шхагошев подчеркнул, что от решения Эстонии в этом вопросе будет "многое зависеть в отношениях между нашими странами". Политик добавил, что считает убийство "политическим терактом", который скрупулезно готовился украинскими спецслужбами.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
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в мире, эстония, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Эстония, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
15:52 22.08.2022 (обновлено: 16:10 22.08.2022)
 
В Госдуме назвали убийство Дугиной политическим терактом

Депутат ГД: побег подозреваемой в убийстве Дугиной мог обсуждаться со спецслужбами Эстонии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Побег в Эстонию гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, мог обговариваться с эстонскими спецслужбами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
"Я допускаю, что (в подготовке теракта) могли участвовать спецслужбы других стран. Учитывая, что по версии ФСБ (убийца) уже в Эстонии, думаю, что этот вариант тоже, возможно, обсуждался со спецслужбами этих стран", - заявил парламентарий.
По словам депутата, точно это станет известно, когда дело дойдет до выдачи Вовк. Шхагошев подчеркнул, что от решения Эстонии в этом вопросе будет "многое зависеть в отношениях между нашими странами". Политик добавил, что считает убийство "политическим терактом", который скрупулезно готовился украинскими спецслужбами.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
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