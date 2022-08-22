https://ria.ru/20220822/pobeg-1811337382.html

В Госдуме назвали убийство Дугиной политическим терактом

В Госдуме назвали убийство Дугиной политическим терактом - РИА Новости, 22.08.2022

В Госдуме назвали убийство Дугиной политическим терактом

Побег в Эстонию гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, мог обговариваться с эстонскими спецслужбами, заявил РИА... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:52

2022-08-22T15:52

2022-08-22T16:10

в мире

эстония

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Побег в Эстонию гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, мог обговариваться с эстонскими спецслужбами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев."Я допускаю, что (в подготовке теракта) могли участвовать спецслужбы других стран. Учитывая, что по версии ФСБ (убийца) уже в Эстонии, думаю, что этот вариант тоже, возможно, обсуждался со спецслужбами этих стран", - заявил парламентарий.По словам депутата, точно это станет известно, когда дело дойдет до выдачи Вовк. Шхагошев подчеркнул, что от решения Эстонии в этом вопросе будет "многое зависеть в отношениях между нашими странами". Политик добавил, что считает убийство "политическим терактом", который скрупулезно готовился украинскими спецслужбами.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811335092.html

эстония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эстония, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной