https://ria.ru/20220822/playstation-1811297771.html

В Британии подали иск против Sony PlayStation на пять миллиардов фунтов

В Британии подали иск против Sony PlayStation на пять миллиардов фунтов - РИА Новости, 22.08.2022

В Британии подали иск против Sony PlayStation на пять миллиардов фунтов

Судебный иск против Sony PlayStation на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов подали в Британии, в котором порядка 9 миллионов истцов обвиняют компанию в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:20

2022-08-22T14:20

2022-08-22T14:20

технологии

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sony corporation

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Судебный иск против Sony PlayStation на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов подали в Британии, в котором порядка 9 миллионов истцов обвиняют компанию в "обкрадывании людей", сообщает британский телеканал Sky News."(Sony PlayStation), предположительно, "обокрала людей", взимая комиссию в размере 30% с каждой цифровой игры и внутриигровой покупки, сделанной через PlayStation Store. За последние шесть лет потребители переплатили до 5 миллиардов фунтов стерлингов за покупки цифровых игр", - говорится в сообщении.Сообщается, что коллективный иск против игровой компании был подан защитником прав потребителей Алексом Нилом в Апелляционный суд по конкуренции в пятницу. В нем Sony PlayStation обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства путем злоупотребления своей позицией на рынке для навязывания несправедливых условий разработчикам и издателям игр, что приводит к повышению цен для потребителей.Как сообщает телеканал, согласно иску, жители Великобритании, которые приобрели цифровые игры или дополнительный контент на своей консоли или через PlayStation Store с 19 августа 2016 года, включены в иск и потенциально имеют право на компенсацию. Предполагаемая сумма компенсации на каждого истца составляет от 67 до 562 фунтов стерлингов без учета процентов."Этим судебным иском я выступаю в защиту миллионов жителей Великобритании, которые были невольно обмануты. Мы считаем, что Sony злоупотребила своим положением и обокрала своих клиентов", - приводит телеканал слова Нила.

https://ria.ru/20220705/mallofeev-1800427634.html

https://ria.ru/20220725/raskladka-1804720436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, великобритания, playstation, sony corporation, в мире