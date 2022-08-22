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В Британии подали иск против Sony PlayStation на пять миллиардов фунтов - РИА Новости, 22.08.2022
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В Британии подали иск против Sony PlayStation на пять миллиардов фунтов
В Британии подали иск против Sony PlayStation на пять миллиардов фунтов - РИА Новости, 22.08.2022
В Британии подали иск против Sony PlayStation на пять миллиардов фунтов
Судебный иск против Sony PlayStation на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов подали в Британии, в котором порядка 9 миллионов истцов обвиняют компанию в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:20
2022-08-22T14:20
технологии
великобритания
playstation
sony corporation
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Судебный иск против Sony PlayStation на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов подали в Британии, в котором порядка 9 миллионов истцов обвиняют компанию в "обкрадывании людей", сообщает британский телеканал Sky News."(Sony PlayStation), предположительно, "обокрала людей", взимая комиссию в размере 30% с каждой цифровой игры и внутриигровой покупки, сделанной через PlayStation Store. За последние шесть лет потребители переплатили до 5 миллиардов фунтов стерлингов за покупки цифровых игр", - говорится в сообщении.Сообщается, что коллективный иск против игровой компании был подан защитником прав потребителей Алексом Нилом в Апелляционный суд по конкуренции в пятницу. В нем Sony PlayStation обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства путем злоупотребления своей позицией на рынке для навязывания несправедливых условий разработчикам и издателям игр, что приводит к повышению цен для потребителей.Как сообщает телеканал, согласно иску, жители Великобритании, которые приобрели цифровые игры или дополнительный контент на своей консоли или через PlayStation Store с 19 августа 2016 года, включены в иск и потенциально имеют право на компенсацию. Предполагаемая сумма компенсации на каждого истца составляет от 67 до 562 фунтов стерлингов без учета процентов."Этим судебным иском я выступаю в защиту миллионов жителей Великобритании, которые были невольно обмануты. Мы считаем, что Sony злоупотребила своим положением и обокрала своих клиентов", - приводит телеканал слова Нила.
https://ria.ru/20220705/mallofeev-1800427634.html
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технологии, великобритания, playstation, sony corporation, в мире
Технологии, Великобритания, PlayStation, Sony Corporation, В мире
14:20 22.08.2022
 
В Британии подали иск против Sony PlayStation на пять миллиардов фунтов

В Британии подали иск против Sony PlayStation на пять миллиардов фунтов из-за высоких цен

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5
Девушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Судебный иск против Sony PlayStation на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов подали в Британии, в котором порядка 9 миллионов истцов обвиняют компанию в "обкрадывании людей", сообщает британский телеканал Sky News.
"(Sony PlayStation), предположительно, "обокрала людей", взимая комиссию в размере 30% с каждой цифровой игры и внутриигровой покупки, сделанной через PlayStation Store. За последние шесть лет потребители переплатили до 5 миллиардов фунтов стерлингов за покупки цифровых игр", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что коллективный иск против игровой компании был подан защитником прав потребителей Алексом Нилом в Апелляционный суд по конкуренции в пятницу. В нем Sony PlayStation обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства путем злоупотребления своей позицией на рынке для навязывания несправедливых условий разработчикам и издателям игр, что приводит к повышению цен для потребителей.
Как сообщает телеканал, согласно иску, жители Великобритании, которые приобрели цифровые игры или дополнительный контент на своей консоли или через PlayStation Store с 19 августа 2016 года, включены в иск и потенциально имеют право на компенсацию. Предполагаемая сумма компенсации на каждого истца составляет от 67 до 562 фунтов стерлингов без учета процентов.
"Этим судебным иском я выступаю в защиту миллионов жителей Великобритании, которые были невольно обмануты. Мы считаем, что Sony злоупотребила своим положением и обокрала своих клиентов", - приводит телеканал слова Нила.
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