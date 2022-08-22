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В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления - РИА Новости, 22.08.2022
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В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления
В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления - РИА Новости, 22.08.2022
В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления
Исполняющим обязанности председателя правления "Яндекс Банка" назначен Александр Петров, ранее возглавлявший службу платежных сервисов кредитной организации,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:37
2022-08-22T17:37
экономика
михаил громов
яндекс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя правления "Яндекс Банка" назначен Александр Петров, ранее возглавлявший службу платежных сервисов кредитной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".Отмечается, что Михаил Громов, который ранее занимал должность председателя правления, покинул компанию в августе по личным обстоятельствам."Александр Петров был назначен и.о. председателя правления в августе этого года. Александр работает в "Яндекс Банке" с 2021 года", - говорится в сообщении компании.
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экономика, михаил громов, яндекс
Экономика, Михаил Громов, Яндекс
17:37 22.08.2022
 
В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления

"Яндекс Банк" назначил Александра Петрова исполняющим обязанности председателя правления

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя правления "Яндекс Банка" назначен Александр Петров, ранее возглавлявший службу платежных сервисов кредитной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Отмечается, что Михаил Громов, который ранее занимал должность председателя правления, покинул компанию в августе по личным обстоятельствам.
"Александр Петров был назначен и.о. председателя правления в августе этого года. Александр работает в "Яндекс Банке" с 2021 года", - говорится в сообщении компании.
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