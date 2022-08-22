https://ria.ru/20220822/petrov-1811374971.html

В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления

В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления - РИА Новости, 22.08.2022

В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления

Исполняющим обязанности председателя правления "Яндекс Банка" назначен Александр Петров, ранее возглавлявший службу платежных сервисов кредитной организации,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:37

2022-08-22T17:37

2022-08-22T17:37

экономика

михаил громов

яндекс

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя правления "Яндекс Банка" назначен Александр Петров, ранее возглавлявший службу платежных сервисов кредитной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".Отмечается, что Михаил Громов, который ранее занимал должность председателя правления, покинул компанию в августе по личным обстоятельствам."Александр Петров был назначен и.о. председателя правления в августе этого года. Александр работает в "Яндекс Банке" с 2021 года", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20220728/yandeks-1805641997.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, михаил громов, яндекс