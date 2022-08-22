https://ria.ru/20220822/petrov-1811374971.html
В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления
В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления - РИА Новости, 22.08.2022
В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления
Исполняющим обязанности председателя правления "Яндекс Банка" назначен Александр Петров, ранее возглавлявший службу платежных сервисов кредитной организации,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:37
2022-08-22T17:37
2022-08-22T17:37
экономика
михаил громов
яндекс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя правления "Яндекс Банка" назначен Александр Петров, ранее возглавлявший службу платежных сервисов кредитной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".Отмечается, что Михаил Громов, который ранее занимал должность председателя правления, покинул компанию в августе по личным обстоятельствам."Александр Петров был назначен и.о. председателя правления в августе этого года. Александр работает в "Яндекс Банке" с 2021 года", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20220728/yandeks-1805641997.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил громов, яндекс
Экономика, Михаил Громов, Яндекс
В "Яндекс Банке" назначили исполняющего обязанности председателя правления
"Яндекс Банк" назначил Александра Петрова исполняющим обязанности председателя правления