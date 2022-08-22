https://ria.ru/20220822/peregovory-1811389208.html

Вашингтон готов к оперативным переговорам по договору на смену ДСНВ-3

Вашингтон готов к оперативным переговорам по договору на смену ДСНВ-3 - РИА Новости, 22.08.2022

Вашингтон готов к оперативным переговорам по договору на смену ДСНВ-3

США готовы к оперативному ведению переговоров с РФ по договору, который должен будет прийти на смену ДСНВ-3, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:18

2022-08-22T18:18

2022-08-22T18:26

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_18435dc62ae8b5002e6d1a89152abf3f.jpg

ООН, 22 авг – РИА Новости. США готовы к оперативному ведению переговоров с РФ по договору, который должен будет прийти на смену ДСНВ-3, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы готовы к скорейшему ведению переговоров о механизме, который заменит СНВ-3 в целях дальнейшего сокращения стратегических ядерных вооружений с Россией", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220815/dsnv-1809591075.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, россия