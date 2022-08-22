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Вашингтон готов к оперативным переговорам по договору на смену ДСНВ-3 - РИА Новости, 22.08.2022
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Вашингтон готов к оперативным переговорам по договору на смену ДСНВ-3
Вашингтон готов к оперативным переговорам по договору на смену ДСНВ-3 - РИА Новости, 22.08.2022
Вашингтон готов к оперативным переговорам по договору на смену ДСНВ-3
США готовы к оперативному ведению переговоров с РФ по договору, который должен будет прийти на смену ДСНВ-3, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН... РИА Новости, 22.08.2022
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в мире
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россия
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ООН, 22 авг – РИА Новости. США готовы к оперативному ведению переговоров с РФ по договору, который должен будет прийти на смену ДСНВ-3, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы готовы к скорейшему ведению переговоров о механизме, который заменит СНВ-3 в целях дальнейшего сокращения стратегических ядерных вооружений с Россией", - подчеркнула она.
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
18:18 22.08.2022 (обновлено: 18:26 22.08.2022)
 
Вашингтон готов к оперативным переговорам по договору на смену ДСНВ-3

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон готов к диалогу по договору на смену ДСНВ-3

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ООН, 22 авг – РИА Новости. США готовы к оперативному ведению переговоров с РФ по договору, который должен будет прийти на смену ДСНВ-3, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы полагаем, что возобновление взаимовыгодных инспекций в рамках СНВ-3 является ключевой частью нашего сотрудничества, которое должно продолжиться", - сказала Томас-Гринфилд.
"Мы готовы к скорейшему ведению переговоров о механизме, который заменит СНВ-3 в целях дальнейшего сокращения стратегических ядерных вооружений с Россией", - подчеркнула она.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 08:21
Глава конференции ДНЯО считает, что Россия и США могут остаться без ДСНВ
 
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