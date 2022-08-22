https://ria.ru/20220822/peregovory-1811214203.html
В Крыму назвали ультимативный тон Зеленского по переговорам тупиковым
В Крыму назвали ультимативный тон Зеленского по переговорам тупиковым - РИА Новости, 22.08.2022
В Крыму назвали ультимативный тон Зеленского по переговорам тупиковым
Попытки властей в Киеве разговаривать с Москвой в ультимативном тоне, в том числе о возможности переговоров, бесполезны, заявил РИА Новости глава Общественной... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:23
2022-08-22T10:23
2022-08-22T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Попытки властей в Киеве разговаривать с Москвой в ультимативном тоне, в том числе о возможности переговоров, бесполезны, заявил РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram пригрозил России "последней чертой", после которой Киев откажется от мирных переговоров. Он уточнил, что такой чертой может стать судебный процесс в ДНР над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях в Мариуполе."Мне очень жаль, что Зеленский пытается разговаривать с Россией в ультимативном тоне. Сегодня у него такая ситуация, из которой тон ультиматумов не имеет выхода. Но, похоже, он не собирается его искать", - сказал Форманчук, отметив, что Зеленский "стал заложником собственной политики", которая привела к военному конфликту.А то, что Киев проигрывает это противостояние, "еще в большей степени загоняет его (Зеленского – ред.) в угол - и он старается таким образом демонстрировать какую-то уверенность для жителей Украины и для Запада", отметил глава ОП Крыма. "Это бесполезная, тупиковая история. Россия может вступить с Зеленским в переговоры только в одном случае - если он согласен подписать акт о капитуляции. Но похоже, он к этому не готов", - заключил он.
https://ria.ru/20220819/g20-1810871125.html
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в мире, россия, республика крым, киев, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика
В мире, Россия, Республика Крым, Киев, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
В Крыму назвали ультимативный тон Зеленского по переговорам тупиковым
Глава ОП Крыма назвал ультимативный тон Зеленского по переговорам с Россией тупиковым