https://ria.ru/20220822/pelevin-1811216086.html
Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина
Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина - РИА Новости, 22.08.2022
Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина
Новая книга Виктора Пелевина выйдет в этом году в издательстве "Эксмо", сообщает пресс-служба ЛитРес. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:31
2022-08-22T12:31
2022-08-22T12:32
культура
новости культуры
литрес
эксмо
виктор пелевин
книги
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина выйдет в этом году в издательстве "Эксмо", сообщает пресс-служба ЛитРес."В этом юбилейном для автора году издательство "Эксмо" и сервис цифровых книг ЛитРес выпустят новую книгу Виктора Пелевина", — сказали в ЛитРес.Детали о произведении будут сообщены ближе к дате релиза.Виктор Пелевин — русский писатель, лауреат ряда международных литературных премий. 22 ноября 2022 года писателю исполнится 60 лет.Пелевин известен, в частности, такими произведениями, как "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Любовь к трем цукербринам", "Generation П", "Empire V". В 2021 году писатель издал книгу "Transhumanism Inc."
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, литрес, эксмо, виктор пелевин, книги
Культура, Новости культуры, ЛитРес, Эксмо, Виктор Пелевин, Книги
12:31 22.08.2022 (обновлено: 12:32 22.08.2022)
Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина
Новая книга Пелевина выйдет в этом году, сообщил ЛитРес
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина выйдет в этом году в издательстве "Эксмо", сообщает пресс-служба ЛитРес.
"В этом юбилейном для автора году издательство "Эксмо" и сервис цифровых книг ЛитРес выпустят новую книгу Виктора Пелевина", — сказали в ЛитРес.
Детали о произведении будут сообщены ближе к дате релиза.
Виктор Пелевин — русский писатель, лауреат ряда международных литературных премий. 22 ноября 2022 года писателю исполнится 60 лет.
Пелевин известен, в частности, такими произведениями, как "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Любовь к трем цукербринам", "Generation П", "Empire V". В 2021 году писатель издал книгу "Transhumanism Inc."