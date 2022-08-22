Рейтинг@Mail.ru
Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220822/pelevin-1811216086.html
Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина
Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина - РИА Новости, 22.08.2022
Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина
Новая книга Виктора Пелевина выйдет в этом году в издательстве "Эксмо", сообщает пресс-служба ЛитРес. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:31
2022-08-22T12:32
культура
новости культуры
литрес
эксмо
виктор пелевин
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92588/84/925888451_0:2:2500:1408_1920x0_80_0_0_689635b19b5c6ebc1dc0752c55032bde.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина выйдет в этом году в издательстве "Эксмо", сообщает пресс-служба ЛитРес."В этом юбилейном для автора году издательство "Эксмо" и сервис цифровых книг ЛитРес выпустят новую книгу Виктора Пелевина", — сказали в ЛитРес.Детали о произведении будут сообщены ближе к дате релиза.Виктор Пелевин — русский писатель, лауреат ряда международных литературных премий. 22 ноября 2022 года писателю исполнится 60 лет.Пелевин известен, в частности, такими произведениями, как "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Любовь к трем цукербринам", "Generation П", "Empire V". В 2021 году писатель издал книгу "Transhumanism Inc."
https://ria.ru/20220624/rickman-1797920991.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92588/84/925888451_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_612a7cfaf35db3a38667312bb92ba6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, литрес, эксмо, виктор пелевин, книги
Культура, Новости культуры, ЛитРес, Эксмо, Виктор Пелевин, Книги
12:31 22.08.2022 (обновлено: 12:32 22.08.2022)
 
Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина

Новая книга Пелевина выйдет в этом году, сообщил ЛитРес

© Предоставлено издательством "Эксмо"Виктор Пелевин
Виктор Пелевин
© Предоставлено издательством "Эксмо"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина выйдет в этом году в издательстве "Эксмо", сообщает пресс-служба ЛитРес.
"В этом юбилейном для автора году издательство "Эксмо" и сервис цифровых книг ЛитРес выпустят новую книгу Виктора Пелевина", — сказали в ЛитРес.
Детали о произведении будут сообщены ближе к дате релиза.
Виктор Пелевин — русский писатель, лауреат ряда международных литературных премий. 22 ноября 2022 года писателю исполнится 60 лет.
Пелевин известен, в частности, такими произведениями, как "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Любовь к трем цукербринам", "Generation П", "Empire V". В 2021 году писатель издал книгу "Transhumanism Inc."
Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден Феникса
24 июня, 18:23Культура
Осенью выйдет книга дневников Алана Рикмана
 
КультураНовости культурыЛитРесЭксмоВиктор ПелевинКниги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала