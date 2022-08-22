https://ria.ru/20220822/pelevin-1811216086.html

Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина

Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина - РИА Новости, 22.08.2022

Книжный сервис сообщил, когда выйдет новая книга Пелевина

Новая книга Виктора Пелевина выйдет в этом году в издательстве "Эксмо", сообщает пресс-служба ЛитРес. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:31

2022-08-22T12:31

2022-08-22T12:32

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина выйдет в этом году в издательстве "Эксмо", сообщает пресс-служба ЛитРес."В этом юбилейном для автора году издательство "Эксмо" и сервис цифровых книг ЛитРес выпустят новую книгу Виктора Пелевина", — сказали в ЛитРес.Детали о произведении будут сообщены ближе к дате релиза.Виктор Пелевин — русский писатель, лауреат ряда международных литературных премий. 22 ноября 2022 года писателю исполнится 60 лет.Пелевин известен, в частности, такими произведениями, как "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Любовь к трем цукербринам", "Generation П", "Empire V". В 2021 году писатель издал книгу "Transhumanism Inc."

https://ria.ru/20220624/rickman-1797920991.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, литрес, эксмо, виктор пелевин, книги