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Космонавт Юрчихин вручил жителям Мелитополя российские паспорта - РИА Новости, 22.08.2022
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Космонавт Юрчихин вручил жителям Мелитополя российские паспорта
Космонавт Юрчихин вручил жителям Мелитополя российские паспорта - РИА Новости, 22.08.2022
Космонавт Юрчихин вручил жителям Мелитополя российские паспорта
Жители Мелитополя в Запорожской области получили российские паспорта на концерте, посвященном Дню государственного флага РФ, их вручили герой РФ, космонавт... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:59
2022-08-22T17:59
россия
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Жители Мелитополя в Запорожской области получили российские паспорта на концерте, посвященном Дню государственного флага РФ, их вручили герой РФ, космонавт Фёдор Юрчихин и заместитель председателя Совета министров Запорожской области Алексей Лысов."Государство становится великим не только потому, что оно большое по площади, по населению, еще что-то, а потому, насколько вы не только верите в это, но и делаете наше государство великим. Я желаю всем нам вместе каждый день работать на то, чтобы это воплотилось в жизнь", - заявил Юрчихин на церемонии."Сам паспорт для меня - это документ, который подтверждает, что я теперь часть Российской Федерации, гражданин России. Этот паспорт я ждал", - рассказал РИА Новости один из ребят, которым вручали паспорта.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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россия, мелитополь, запорожская область
Россия, Мелитополь, Запорожская область
17:59 22.08.2022
 
Космонавт Юрчихин вручил жителям Мелитополя российские паспорта

Жители Мелитополя получили первые российские паспорта из рук космонавта Юрчихина

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российский паспорт. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Жители Мелитополя в Запорожской области получили российские паспорта на концерте, посвященном Дню государственного флага РФ, их вручили герой РФ, космонавт Фёдор Юрчихин и заместитель председателя Совета министров Запорожской области Алексей Лысов.
"Государство становится великим не только потому, что оно большое по площади, по населению, еще что-то, а потому, насколько вы не только верите в это, но и делаете наше государство великим. Я желаю всем нам вместе каждый день работать на то, чтобы это воплотилось в жизнь", - заявил Юрчихин на церемонии.
"Сам паспорт для меня - это документ, который подтверждает, что я теперь часть Российской Федерации, гражданин России. Этот паспорт я ждал", - рассказал РИА Новости один из ребят, которым вручали паспорта.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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