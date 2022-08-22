https://ria.ru/20220822/pasport-1811382518.html

Космонавт Юрчихин вручил жителям Мелитополя российские паспорта

Космонавт Юрчихин вручил жителям Мелитополя российские паспорта - РИА Новости, 22.08.2022

Космонавт Юрчихин вручил жителям Мелитополя российские паспорта

Жители Мелитополя в Запорожской области получили российские паспорта на концерте, посвященном Дню государственного флага РФ, их вручили герой РФ, космонавт... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:59

2022-08-22T17:59

2022-08-22T17:59

россия

мелитополь

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811029104_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_dca60595fd17237a8b8b4fbb2520fc9b.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Жители Мелитополя в Запорожской области получили российские паспорта на концерте, посвященном Дню государственного флага РФ, их вручили герой РФ, космонавт Фёдор Юрчихин и заместитель председателя Совета министров Запорожской области Алексей Лысов."Государство становится великим не только потому, что оно большое по площади, по населению, еще что-то, а потому, насколько вы не только верите в это, но и делаете наше государство великим. Я желаю всем нам вместе каждый день работать на то, чтобы это воплотилось в жизнь", - заявил Юрчихин на церемонии."Сам паспорт для меня - это документ, который подтверждает, что я теперь часть Российской Федерации, гражданин России. Этот паспорт я ждал", - рассказал РИА Новости один из ребят, которым вручали паспорта.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220806/dusha-1807616425.html

россия

мелитополь

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мелитополь, запорожская область