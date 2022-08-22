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ООН должна играть более заметную роль в ситуации с Украиной, заявил Гатилов

ООН должна играть более заметную роль в ситуации с Украиной, заявил Гатилов - РИА Новости, 22.08.2022

ООН должна играть более заметную роль в ситуации с Украиной, заявил Гатилов

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что ООН должна играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, в РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:32

2022-08-22T00:32

2022-08-22T00:32

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что ООН должна играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, в связи с чем назвал достигнутую в Стамбуле продуктовую сделку единственным примером, когда организация сыграла "практическую роль", касающуюся посредничества.Гатилов в интервью Financial Times заявил, что ООН погрязла в "политизации" из-за российской операции на Украине, что "нанесло ущерб авторитету ООН и ее организаций". В результате ООН не в состоянии эффективно действовать в качестве посредника, считает дипломат.Говоря о работе в Женеве, дипломат отметил, что у российской стороны "нет никаких контактов с западными делегациями", пишет газета.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220819/zaes-1810853982.html

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