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Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Горловку и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T07:44
2022-08-22T07:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Горловку и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению в Telegram-канале представительства, в направлении Центрально-городского района Горловки в 06.45 и 06.52 (совпадает с мск) выпущено в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра.В 07.10 пять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено по поселку Озеряновка, добавили в представительстве.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
07:44 22.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Горловку и Озеряновку

© РИА Новости / Илья ПиталевГорловка
Горловка - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Горловку и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По сообщению в Telegram-канале представительства, в направлении Центрально-городского района Горловки в 06.45 и 06.52 (совпадает с мск) выпущено в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра.
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
07:40Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли район гипермаркета в Донецке
В 07.10 пять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено по поселку Озеряновка, добавили в представительстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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