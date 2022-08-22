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Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку

Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Горловку и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T07:44

2022-08-22T07:44

2022-08-22T07:44

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Горловку и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению в Telegram-канале представительства, в направлении Центрально-городского района Горловки в 06.45 и 06.52 (совпадает с мск) выпущено в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра.В 07.10 пять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено по поселку Озеряновка, добавили в представительстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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