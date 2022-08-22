https://ria.ru/20220822/obstrely-1811191679.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Горловку и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T07:44
2022-08-22T07:44
2022-08-22T07:44
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Горловку и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению в Telegram-канале представительства, в направлении Центрально-городского района Горловки в 06.45 и 06.52 (совпадает с мск) выпущено в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра.В 07.10 пять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено по поселку Озеряновка, добавили в представительстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Горловку и Озеряновку