https://ria.ru/20220822/obstrel-1811276548.html

При обстреле Горловки погибли два мирных жителя

При обстреле Горловки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 22.08.2022

При обстреле Горловки погибли два мирных жителя

Двое мужчин погибли, одна женщина ранена при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:30

2022-08-22T13:30

2022-08-22T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Двое мужчин погибли, одна женщина ранена при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка: Центрально-городской район: погибли мужчины 1962, 1991 годов рождения, ранена женщина 1961 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также поступила информация о мужчине 1996 года рождения, который получил ранения днем ранее, 21 августа.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк