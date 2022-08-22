https://ria.ru/20220822/obstrel-1811252550.html
При обстреле Горловки ранен мирный житель
При обстреле Горловки ранен мирный житель - РИА Новости, 22.08.2022
При обстреле Горловки ранен мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:40
2022-08-22T12:40
2022-08-22T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
стирол
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Никитовскому району Горловки, по улице Якира ранен мужчина 1958 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщало, что украинские войска в понедельник несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72ffbecb9b22179fdeafc1ee2aab0b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), стирол, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Стирол, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки ранен мирный житель
Штаб теробороны: при обстреле Никитовского района Горловки ранен мужчина