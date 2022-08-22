https://ria.ru/20220822/obstrel-1811252550.html

При обстреле Горловки ранен мирный житель

При обстреле Горловки ранен мирный житель - РИА Новости, 22.08.2022

При обстреле Горловки ранен мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:40

2022-08-22T12:40

2022-08-22T12:40

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Никитовскому району Горловки, по улице Якира ранен мужчина 1958 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщало, что украинские войска в понедельник несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк (днр), стирол, донецкая народная республика