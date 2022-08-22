https://ria.ru/20220822/obstrel-1811191097.html

Украинские войска обстреляли район гипермаркета в Донецке

Украинские войска обстреляли район гипермаркета в Донецке - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска обстреляли район гипермаркета в Донецке

Рано утром в Донецке украинские войска обстреляли район гипермаркета "Ашан", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T07:40

2022-08-22T07:40

2022-08-22T07:50

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Рано утром в Донецке украинские войска обстреляли район гипермаркета "Ашан", передаёт корреспондент РИА Новости.Ровно в 4 часа утра в городе были слышны громкие разрывы.Попадание пришлось на склады, расположенные в районе гипермаркета "Ашан" за кольцевой донецкой автострадой.Опасная территория оцеплена сотрудниками полиции.

https://ria.ru/20220822/donetsk-1811185990.html

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украина

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина