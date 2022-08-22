https://ria.ru/20220822/obstrel-1811191097.html
Украинские войска обстреляли район гипермаркета в Донецке
Украинские войска обстреляли район гипермаркета в Донецке - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска обстреляли район гипермаркета в Донецке
Рано утром в Донецке украинские войска обстреляли район гипермаркета "Ашан", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T07:40
2022-08-22T07:40
2022-08-22T07:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0db1b112e15bcb336eda82ee932219b2.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Рано утром в Донецке украинские войска обстреляли район гипермаркета "Ашан", передаёт корреспондент РИА Новости.Ровно в 4 часа утра в городе были слышны громкие разрывы.Попадание пришлось на склады, расположенные в районе гипермаркета "Ашан" за кольцевой донецкой автострадой.Опасная территория оцеплена сотрудниками полиции.
https://ria.ru/20220822/donetsk-1811185990.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbfe93bb7091ac34c5c48ab4e54ab2cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
07:40 22.08.2022 (обновлено: 07:50 22.08.2022)
Украинские войска обстреляли район гипермаркета в Донецке
Рано утром в Донецке украинские войска обстреляли район гипермаркета "Ашан"