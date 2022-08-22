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В Норильске погиб мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования - РИА Новости, 22.08.2022
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В Норильске погиб мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования
В Норильске погиб мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования - РИА Новости, 22.08.2022
В Норильске погиб мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования
Подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин нашли погибшим , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:35
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происшествия
норильск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин нашли погибшим , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Его нашли погибшим.По данным СК, в субботу утром неизвестный дважды нападал на женщин в Норильске, душил их и пытался изнасиловать, но его спугнули прохожие, одна из пострадавших оказалась в больнице. По факту попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело. В понедельник следствие сообщило, что задержан подозреваемый - 23-летний студент из Северной Осетии, прибывший в мае в Норильск, предварительно, для прохождения производственной практики.На представленном региональным следственным управлением СК РФ видео допроса подозреваемый рассказывает, что "был в сильном алкогольном опьянении и напал на первую встречную... с целью изнасилования", после чего напал на вторую женщину. На вопрос, раскаивается ли он, ответил: "Да".
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происшествия, норильск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:35 22.08.2022 (обновлено: 14:55 22.08.2022)
 
В Норильске погиб мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования

Источник: в Норильске погиб мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования двух женщин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер
Фельдшер - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин нашли погибшим , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Он находился на допросе, вину свою признал. После окончания допроса, перед подписанием протокола, он вместе с адвокатом вышел покурить", - сказал собеседник агентства.

Его нашли погибшим.
По данным СК, в субботу утром неизвестный дважды нападал на женщин в Норильске, душил их и пытался изнасиловать, но его спугнули прохожие, одна из пострадавших оказалась в больнице. По факту попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело. В понедельник следствие сообщило, что задержан подозреваемый - 23-летний студент из Северной Осетии, прибывший в мае в Норильск, предварительно, для прохождения производственной практики.
На представленном региональным следственным управлением СК РФ видео допроса подозреваемый рассказывает, что "был в сильном алкогольном опьянении и напал на первую встречную... с целью изнасилования", после чего напал на вторую женщину. На вопрос, раскаивается ли он, ответил: "Да".
 
ПроисшествияНорильскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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