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В Норильске погиб мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования

В Норильске погиб мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования - РИА Новости, 22.08.2022

В Норильске погиб мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования

Подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин нашли погибшим , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:35

2022-08-22T14:35

2022-08-22T14:55

происшествия

норильск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Подозреваемого в нападении и попытке изнасилования двух женщин нашли погибшим , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Его нашли погибшим.По данным СК, в субботу утром неизвестный дважды нападал на женщин в Норильске, душил их и пытался изнасиловать, но его спугнули прохожие, одна из пострадавших оказалась в больнице. По факту попытки изнасилования было возбуждено уголовное дело. В понедельник следствие сообщило, что задержан подозреваемый - 23-летний студент из Северной Осетии, прибывший в мае в Норильск, предварительно, для прохождения производственной практики.На представленном региональным следственным управлением СК РФ видео допроса подозреваемый рассказывает, что "был в сильном алкогольном опьянении и напал на первую встречную... с целью изнасилования", после чего напал на вторую женщину. На вопрос, раскаивается ли он, ответил: "Да".

норильск

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происшествия, норильск, россия, следственный комитет россии (ск рф)