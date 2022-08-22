https://ria.ru/20220822/nato-1811185304.html

Шольц заявлял Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет

Шольц заявлял Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет - РИА Новости, 22.08.2022

Шольц заявлял Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции на Украине заверял президента Владимира Путина в отсутствии... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T03:06

2022-08-22T03:06

2022-08-22T03:06

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олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции на Украине заверял президента Владимира Путина в отсутствии перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет.Шольц не уточнил, когда именно состоялся его разговор с российским лидером. До начала боевых действий на Украине канцлер Германии общался с президентом России 21 декабря, а 15 февраля он приехал в Москву для обсуждения украинского кризиса.Украина и НАТОВерховная рада в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса украинские власти все чаще стали говорить о потере интереса к возможности присоединения к Североатлантическому альянсу. Так, в марте Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к этому вопросу и отметил, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо. При этом уже в июле он назвал вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины и добавил, что страна не отказалась от этого пути.Позиция РоссииВ конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал присоединение Финляндии и Швеции формальным шагом, который тем не менее может повлечь за собой фактические последствия. Он также подчеркнул, что НАТО таким образом снова приблизилась к российским границам, поэтому Минобороны проанализирует сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов.

https://ria.ru/20220821/nato-1811129647.html

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украина, россия, нато, олаф шольц, владимир путин, в мире