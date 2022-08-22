Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявлял Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/nato-1811185304.html
Шольц заявлял Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет
Шольц заявлял Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет - РИА Новости, 22.08.2022
Шольц заявлял Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции на Украине заверял президента Владимира Путина в отсутствии... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T03:06
2022-08-22T03:06
украина
россия
нато
олаф шольц
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:35:3024:1735_1920x0_80_0_0_e1087e0edaf1759f9ea4e69dd0c6313e.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции на Украине заверял президента Владимира Путина в отсутствии перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет.Шольц не уточнил, когда именно состоялся его разговор с российским лидером. До начала боевых действий на Украине канцлер Германии общался с президентом России 21 декабря, а 15 февраля он приехал в Москву для обсуждения украинского кризиса.Украина и НАТОВерховная рада в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса украинские власти все чаще стали говорить о потере интереса к возможности присоединения к Североатлантическому альянсу. Так, в марте Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к этому вопросу и отметил, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо. При этом уже в июле он назвал вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины и добавил, что страна не отказалась от этого пути.Позиция РоссииВ конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал присоединение Финляндии и Швеции формальным шагом, который тем не менее может повлечь за собой фактические последствия. Он также подчеркнул, что НАТО таким образом снова приблизилась к российским границам, поэтому Минобороны проанализирует сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов.
https://ria.ru/20220821/nato-1811129647.html
https://ria.ru/20220707/ukraina-1800927971.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47180857d3e0c64ed572222ac633211b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, нато, олаф шольц, владимир путин, в мире
Украина, Россия, НАТО, Олаф Шольц, Владимир Путин, В мире
03:06 22.08.2022
 
Шольц заявлял Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет

Канцлер Шольц перед спецоперацией обещал Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции на Украине заверял президента Владимира Путина в отсутствии перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет.
"Я очень четко сказал - вы это тоже знаете - что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я даже сказал ему однажды после совместной с ним пресс-конференции: "В ближайшие 30 лет этот вопрос (вступления Украины в НАТО – ред.) не стоит на повестке дня", - сказал глава правительства.
Шольц не уточнил, когда именно состоялся его разговор с российским лидером. До начала боевых действий на Украине канцлер Германии общался с президентом России 21 декабря, а 15 февраля он приехал в Москву для обсуждения украинского кризиса.

Украина и НАТО

Верховная рада в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса украинские власти все чаще стали говорить о потере интереса к возможности присоединения к Североатлантическому альянсу. Так, в марте Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к этому вопросу и отметил, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо. При этом уже в июле он назвал вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины и добавил, что страна не отказалась от этого пути.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 16:56
В США рассказали, как Россия заставляет генералов НАТО "вспотеть"

Позиция России

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал присоединение Финляндии и Швеции формальным шагом, который тем не менее может повлечь за собой фактические последствия. Он также подчеркнул, что НАТО таким образом снова приблизилась к российским границам, поэтому Минобороны проанализирует сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 13:58Специальная военная операция на Украине
На Украине с Россией воюет вся НАТО, заявил Кириенко
 
УкраинаРоссияНАТООлаф ШольцВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала