Шольц заявлял Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет
Канцлер Шольц перед спецоперацией обещал Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции на Украине заверял президента Владимира Путина в отсутствии перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет.
"Я очень четко сказал - вы это тоже знаете - что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я даже сказал ему однажды после совместной с ним пресс-конференции: "В ближайшие 30 лет этот вопрос (вступления Украины в НАТО – ред.) не стоит на повестке дня", - сказал глава правительства.
Украина и НАТО
Верховная рада в 2014 году внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса украинские власти все чаще стали говорить о потере интереса к возможности присоединения к Североатлантическому альянсу. Так, в марте Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к этому вопросу и отметил, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо. При этом уже в июле он назвал вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины и добавил, что страна не отказалась от этого пути.
Позиция России
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал присоединение Финляндии и Швеции формальным шагом, который тем не менее может повлечь за собой фактические последствия. Он также подчеркнул, что НАТО таким образом снова приблизилась к российским границам, поэтому Минобороны проанализирует сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов.