https://ria.ru/20220822/mtsd-1811360418.html

Новые "Иволги" появятся на МЦД-4

Новые "Иволги" появятся на МЦД-4 - РИА Новости, 22.08.2022

Новые "Иволги" появятся на МЦД-4

Новая модель электричек "Иволга 3.0" появится на МЦД-4. Такой информацией поделилась зампред правительства Московской области Анна Кротова. Об этом сообщил... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:56

2022-08-22T16:56

2022-08-22T17:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новая модель электричек "Иволга 3.0" появится на МЦД-4. Такой информацией поделилась зампред правительства Московской области Анна Кротова. Об этом сообщил телеканал "360".Кротова подчеркнула, что железнодорожная отрасль Московской области продолжает активно развиваться. За девять лет удалось обновить половину парка электропоездов."У нас 2,5 тысячи километров путей. С 2017 года построено около 120 километров новых путей. За девять лет обновлено 246 электропоездов — 50% всего парка. Скорость движения поездов увеличилась и составляет от 120 до 140 километров в час", — рассказала зампред в ходе встречи с губернатором Андреем Воробьевым.По словам Кротовой, значительно сократился интервал движения поездов: в часы пик они подходят к станции каждые 2,5–5 минут.Кротова напомнила, что в 2019 году работу начали МЦД-1 и МЦД-2. В них вошли 19 станций в Красногорске, Ленинском округе, Подольске, Лобне, Долгопрудном и Одинцове."В августе (обращаю внимание, что именно в августе) 2023 года будут запущены МЦД-3 и МЦД-4, то есть с конца года подвинули на август. Это уже 30 станций на территории Подмосковья в восьми городских округах. Это Солнечногорск, Химки, Люберцы, Раменское, Наро-Фоминск, Одинцово, Реутов, Балашиха", — рассказала она.Кротова заявила, что благодаря созданию диаметров больше половины жителей Подмосковья получили возможность передвигаться быстро и в комфортных условиях. Специально для таких направлений разработали современный поезд "Иволга".На данный момент специалисты уже спроектировали и собрали "Иволгу 3.0". При этом 90% комплектующих поезда российского происхождения. Для запуска МЦД-3 и МЦД-4 также проведут ремонт 21 километра дорог."Обустроим более 800 новых парковочных мест, появится 11 новых автобусных павильонов, полностью благоустроим 30 станций на территории Подмосковья", — пояснила зампред правительства.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811285960.html

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московская область (подмосковье)