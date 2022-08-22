https://ria.ru/20220822/most-1811361642.html
Стали известны подробности удара HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном
Стали известны подробности удара HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном - РИА Новости, 22.08.2022
Стали известны подробности удара HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном
Удар по Антоновскому мосту под Херсоном был нанесен в момент прохождения паромной переправы, поэтому среди пассажиров тоже есть пострадавшие, сообщил РИА... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:58
2022-08-22T16:58
2022-08-22T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
рсзо himars
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Удар по Антоновскому мосту под Херсоном был нанесен в момент прохождения паромной переправы, поэтому среди пассажиров тоже есть пострадавшие, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что в результате дневного обстрела по Антоновскому мосту пострадали не менее 15 гражданских сотрудников из состава местной ремонтно-восстановительной бригады. Удар по месту проведения ремонтных работ на мосту был нанесен из американских реактивных систем HIMARS. Позже власти уточнили, что всего в результате ракетного удара пострадали 16 человек, двое погибли.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины, Украина
Стали известны подробности удара HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном
Замглавы ВГА Стремоусов: HIMARS ударили по Андреевскому мосту во время прохождения парома
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Удар по Антоновскому мосту под Херсоном был нанесен в момент прохождения паромной переправы, поэтому среди пассажиров тоже есть пострадавшие, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Удар был нанесен в момент, когда паром подходил к точке, куда пришелся удар по мосту. Поэтому пострадавшие есть не только на мосту, но и на пароме", - сказал Стремоусов.
Ранее сообщалось, что в результате дневного обстрела по Антоновскому мосту пострадали не менее 15 гражданских сотрудников из состава местной ремонтно-восстановительной бригады. Удар по месту проведения ремонтных работ на мосту был нанесен из американских реактивных систем HIMARS. Позже власти уточнили, что всего в результате ракетного удара пострадали 16 человек, двое погибли.
"Мост стоит, он не обрушился, как пишут укроСМИ. Есть несколько попаданий. Идет оценка его состояния. Мост стоит, я по нему даже проезжал", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.