https://ria.ru/20220822/most-1811361642.html

Стали известны подробности удара HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном

Стали известны подробности удара HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном - РИА Новости, 22.08.2022

Стали известны подробности удара HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном

Удар по Антоновскому мосту под Херсоном был нанесен в момент прохождения паромной переправы, поэтому среди пассажиров тоже есть пострадавшие, сообщил РИА... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:58

2022-08-22T16:58

2022-08-22T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

рсзо himars

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Удар по Антоновскому мосту под Херсоном был нанесен в момент прохождения паромной переправы, поэтому среди пассажиров тоже есть пострадавшие, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что в результате дневного обстрела по Антоновскому мосту пострадали не менее 15 гражданских сотрудников из состава местной ремонтно-восстановительной бригады. Удар по месту проведения ремонтных работ на мосту был нанесен из американских реактивных систем HIMARS. Позже власти уточнили, что всего в результате ракетного удара пострадали 16 человек, двое погибли.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов, рсзо himars, вооруженные силы украины, украина