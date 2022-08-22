https://ria.ru/20220822/most-1811355205.html

В Херсонской области сравнили атаку ВСУ на Антоновский мост с терактом

В Херсонской области сравнили атаку ВСУ на Антоновский мост с терактом - РИА Новости, 22.08.2022

В Херсонской области сравнили атаку ВСУ на Антоновский мост с терактом

Атака украинских войск на Антоновский мост под Херсоном является целенаправленным террористическим ударом по гражданскому населению, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:42

2022-08-22T16:42

2022-08-22T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Атака украинских войск на Антоновский мост под Херсоном является целенаправленным террористическим ударом по гражданскому населению, заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.В результате дневного обстрела по Антоновскому мосту пострадали не менее 15 гражданских сотрудников из состава местной ремонтно-восстановительной бригады. Удар по месту ремонтных работ был нанесен из американских реактивных систем Himars. Позже власти уточнили, что всего при ракетном ударе пострадали 16 человек, двое погибли. Удар по мосту был нанесен в момент прохождения паромной переправы, поэтому среди ее пассажиров тоже есть пострадавшие."Это целенаправленный террористический удар по гражданскому населению. Ни одного военного не пострадало, только гражданские", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220820/ataka-1811022632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсон, херсонская область , украина