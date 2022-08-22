Дымовая завеса: главные вопросы про состояние воздуха в Москве

По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, работающих в непрерывном круглосуточном режиме, концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, когда в Москве отмечался запах гари, вырастали в 1,5-2 раза по сравнению с обычным уровнем. Однако за период с 17 августа по настоящее время превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций не зафиксировано.

В Москве с 2010 года, благодаря реализации природоохранных мероприятий, достигнуто снижение выбросов в атмосферу в 2,6 раза. Это существенно компенсирует рост концентраций загрязняющих веществ в воздухе в периоды поступления продуктов горения из других областей. Поэтому каких-то серьезных последствий для флоры и фауны не ожидаем.