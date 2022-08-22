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Дымовая завеса: главные вопросы про состояние воздуха в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
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Дымовая завеса: главные вопросы про состояние воздуха в Москве
Дымовая завеса: главные вопросы про состояние воздуха в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
Дымовая завеса: главные вопросы про состояние воздуха в Москве
В августе в лесах Рязанской области разбушевались пожары. На борьбу со стихией брошены, в том числе, силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Дым от горящих РИА Новости, 22.08.2022
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москва
рязанская область
природные пожары в россии
воздух
экология в россии
мосэкомониторинг
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В августе в лесах Рязанской области разбушевались пожары. На борьбу со стихией брошены, в том числе, силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Дым от горящих лесов на прошлой неделе дошел до столицы, едкий запах ощущается и сегодня, вызывая у горожан тревогу за свое здоровье. РИА Новости попросило Мосэкомониторинг ответить, как повлиял смог на качество воздуха.
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москва, рязанская область, природные пожары в россии, воздух, экология в россии, мосэкомониторинг
Москва, Рязанская область, Природные пожары в России, Воздух, Экология в России, Мосэкомониторинг
19:15 22.08.2022 (обновлено: 19:24 22.08.2022)
 

Дымовая завеса: главные вопросы про состояние воздуха в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКрымский мост в Москве
Крымский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В августе в лесах Рязанской области разбушевались пожары. На борьбу со стихией брошены, в том числе, силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Дым от горящих лесов на прошлой неделе дошел до столицы, едкий запах ощущается и сегодня, вызывая у горожан тревогу за свое здоровье. РИА Новости попросило Мосэкомониторинг ответить, как повлиял смог на качество воздуха.
Почему в Москве чувствуется запах гари?

В Рязанской области продолжает гореть лес, с учетом юго-восточного ветра идет перенос воздушных масс со стороны природных пожаров в столичный регион. В утренние часы запах гари ощущается особенно сильно, так как в это время суток отмечается ослабление условий рассеивания загрязняющих веществ и рост их концентраций в атмосфере.

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Улучшится ли ситуация в ближайшее время?

На всей территории столицы уровень концентраций взвешенных частиц сейчас стабилизировался, фиксируется снижение. Однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется – в столице по-прежнему может ощущаться запах гари.

В каких районах Москвы ситуация со смогом хуже, а в каких лучше?

В настоящее время ситуация по всему городу выглядит равномерной. Временный рост концентраций взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 (индикаторов горения) отмечался на всех автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы без превышений гигиенических нормативов. Несмотря на сохраняющееся направление ветра, на всей территории города уровень концентраций загрязняющих веществ стабилизировался, благодаря улучшению условий рассеивания.

Насколько опасен дымный смог?

Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано, поэтому поводов для беспокойства нет.

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Какие погодные условия помогут скорейшему рассеиванию смога?

Изменение экологической обстановки может произойти при смене направления ветра, отличному от юго-восточного. Однако в ближайшее время, по предварительным прогнозам синоптиков, этого, к сожалению, не ожидается.

Может ли смог негативно повлиять на экологический фон в столице?

По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, работающих в непрерывном круглосуточном режиме, концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, когда в Москве отмечался запах гари, вырастали в 1,5-2 раза по сравнению с обычным уровнем. Однако за период с 17 августа по настоящее время превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций не зафиксировано.

В Москве с 2010 года, благодаря реализации природоохранных мероприятий, достигнуто снижение выбросов в атмосферу в 2,6 раза. Это существенно компенсирует рост концентраций загрязняющих веществ в воздухе в периоды поступления продуктов горения из других областей. Поэтому каких-то серьезных последствий для флоры и фауны не ожидаем.

 
МоскваРязанская областьПриродные пожары в РоссииВоздухЭкология в РоссииМосэкомониторинг
 
 
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