Дымовая завеса: главные вопросы про состояние воздуха в Москве
В Рязанской области продолжает гореть лес, с учетом юго-восточного ветра идет перенос воздушных масс со стороны природных пожаров в столичный регион. В утренние часы запах гари ощущается особенно сильно, так как в это время суток отмечается ослабление условий рассеивания загрязняющих веществ и рост их концентраций в атмосфере.
На всей территории столицы уровень концентраций взвешенных частиц сейчас стабилизировался, фиксируется снижение. Однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется – в столице по-прежнему может ощущаться запах гари.
В настоящее время ситуация по всему городу выглядит равномерной. Временный рост концентраций взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 (индикаторов горения) отмечался на всех автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы без превышений гигиенических нормативов. Несмотря на сохраняющееся направление ветра, на всей территории города уровень концентраций загрязняющих веществ стабилизировался, благодаря улучшению условий рассеивания.
Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано, поэтому поводов для беспокойства нет.
Изменение экологической обстановки может произойти при смене направления ветра, отличному от юго-восточного. Однако в ближайшее время, по предварительным прогнозам синоптиков, этого, к сожалению, не ожидается.
По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, работающих в непрерывном круглосуточном режиме, концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, когда в Москве отмечался запах гари, вырастали в 1,5-2 раза по сравнению с обычным уровнем. Однако за период с 17 августа по настоящее время превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций не зафиксировано.
В Москве с 2010 года, благодаря реализации природоохранных мероприятий, достигнуто снижение выбросов в атмосферу в 2,6 раза. Это существенно компенсирует рост концентраций загрязняющих веществ в воздухе в периоды поступления продуктов горения из других областей. Поэтому каких-то серьезных последствий для флоры и фауны не ожидаем.