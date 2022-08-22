https://ria.ru/20220822/moskva-1811258471.html
Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо в центре Москвы
Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо в центре Москвы - РИА Новости, 22.08.2022
Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо в центре Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальта на Кремлевском кольце, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:54
2022-08-22T12:54
2022-08-22T12:54
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москва
автомобильные дороги
петр бирюков
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальта на Кремлевском кольце, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены мероприятия по замене дорожного полотна на Кремлевском кольце, которое является визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Работы прошли на 14 участках, их общая площадь составила более 160 тысяч квадратных метров", - заявил Бирюков.Он пояснил, что замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения."Ремонтные работы проводились в ночное время, движение перекрывалось частично, чтобы минимизировать неудобства для водителей. После завершения укладки асфальтобетонного покрытия наносятся осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки, и разметка остановок общественного транспорта", - рассказал заммэра.Бирюков подчеркнул, что в настоящее время продолжаются работы по обновлению асфальта на других кольцевых магистралях - Третьем транспортном кольце и МКАД.
https://ria.ru/20220818/moskva-1810391397.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, автомобильные дороги, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Автомобильные дороги, Петр Бирюков
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальта на Кремлевском кольце, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены мероприятия по замене дорожного полотна на Кремлевском кольце, которое является визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Работы прошли на 14 участках, их общая площадь составила более 160 тысяч квадратных метров", - заявил Бирюков
.
Он пояснил, что замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"Ремонтные работы проводились в ночное время, движение перекрывалось частично, чтобы минимизировать неудобства для водителей. После завершения укладки асфальтобетонного покрытия наносятся осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки, и разметка остановок общественного транспорта", - рассказал заммэра.
Бирюков подчеркнул, что в настоящее время продолжаются работы по обновлению асфальта на других кольцевых магистралях - Третьем транспортном кольце и МКАД.