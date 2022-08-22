https://ria.ru/20220822/moskva-1811258471.html

Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо в центре Москвы

Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо в центре Москвы - РИА Новости, 22.08.2022

Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо в центре Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальта на Кремлевском кольце, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:54

2022-08-22T12:54

2022-08-22T12:54

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москва

автомобильные дороги

петр бирюков

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальта на Кремлевском кольце, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены мероприятия по замене дорожного полотна на Кремлевском кольце, которое является визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Работы прошли на 14 участках, их общая площадь составила более 160 тысяч квадратных метров", - заявил Бирюков.Он пояснил, что замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения."Ремонтные работы проводились в ночное время, движение перекрывалось частично, чтобы минимизировать неудобства для водителей. После завершения укладки асфальтобетонного покрытия наносятся осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки, и разметка остановок общественного транспорта", - рассказал заммэра.Бирюков подчеркнул, что в настоящее время продолжаются работы по обновлению асфальта на других кольцевых магистралях - Третьем транспортном кольце и МКАД.

https://ria.ru/20220818/moskva-1810391397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, автомобильные дороги, петр бирюков