https://ria.ru/20220822/moskva-1811198571.html

В Москве не выявили превышений допустимых концентраций взвешенных частиц

В Москве не выявили превышений допустимых концентраций взвешенных частиц - РИА Новости, 22.08.2022

В Москве не выявили превышений допустимых концентраций взвешенных частиц

Запах гари в Москве постепенно ослабевает, превышений предельно допустимых концентраций взвешенных частиц не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:08

2022-08-22T09:08

2022-08-22T09:26

москва

общество

погода

петр бирюков

евгений тишковец

сергей собянин

рязанская область

владимирская область

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Запах гари в Москве постепенно ослабевает, превышений предельно допустимых концентраций взвешенных частиц не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Условия рассеивания способствуют постепенному ослаблению запаха гари в столице. В ночные часы и ранним утром из-за переноса воздушных масс и ослабления условий рассеивания в отдельных районах города ощущался более сильный запах гари от очагов ландшафтных пожаров в соседних областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется – в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари."Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано", - дополняется в сообщении.В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы.Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что до конца суток 21 августа и в понедельник 22 августа в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари. Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.

https://ria.ru/20220822/pozhary-1811201106.html

https://ria.ru/20220821/pozhar-1811114890.html

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рязанская область

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, петр бирюков, евгений тишковец, сергей собянин, рязанская область, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии