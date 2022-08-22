09:08 22.08.2022 (обновлено: 09:26 22.08.2022)
В Москве не выявили превышений допустимых концентраций взвешенных частиц
В Москве не выявили превышений предельно допустимых концентраций взвешенных частиц
© Радио SputnikЛегкая дымка в Москве
© Радио Sputnik
Легкая дымка в Москве
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Запах гари в Москве постепенно ослабевает, превышений предельно допустимых концентраций взвешенных частиц не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Условия рассеивания способствуют постепенному ослаблению запаха гари в столице. В ночные часы и ранним утром из-за переноса воздушных масс и ослабления условий рассеивания в отдельных районах города ощущался более сильный запах гари от очагов ландшафтных пожаров в соседних областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется – в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари.
"Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано", - дополняется в сообщении.
В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что до конца суток 21 августа и в понедельник 22 августа в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари. Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.
В первый раз москвичи пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.