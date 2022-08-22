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Синоптик рассказал, как ветер влияет на ситуацию со смогом в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
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Синоптик рассказал, как ветер влияет на ситуацию со смогом в Москве
Синоптик рассказал, как ветер влияет на ситуацию со смогом в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
Синоптик рассказал, как ветер влияет на ситуацию со смогом в Москве
Направление ветра способствует появлению запаха гари в Москве, но из-за его скорости концентрация продуктов горения будет меньше, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T08:57
2022-08-22T16:17
общество
москва
александр синенков
центр "фобос"
погода
рязанская область
владимирская область
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Направление ветра способствует появлению запаха гари в Москве, но из-за его скорости концентрация продуктов горения будет меньше, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Если пожары будут находиться в Рязанской области, то как раз ветер юго-восточный, запах гари может ощущаться в Москве. Единственное, что будет способствовать уменьшению запаха гари, что ветер будет не слабый, а умеренный. А когда такой ветер, то происходит перемешивание нижних слоёв воздуха с более высоко расположенными слоями - 300-400 метров, и продукты горения распространяются на значительно больший объём воздуха, поэтому концентрация их становится меньше и запах гари, может, некоторые и не почувствуют", - сказал Синенков.В понедельник сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы.Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что до конца суток 21 августа и в понедельник 22 августа в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари. Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари ещё в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
https://ria.ru/20220819/zdorove-1810635576.html
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Смог и гарь в небе над Москвой из-за пожаров в Рязанской области
Смог и гарь в небе над Москвой из-за пожаров в Рязанской области
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общество, москва, александр синенков, центр "фобос", погода, рязанская область, владимирская область
Общество, Москва, Александр Синенков, Центр "Фобос", Погода, Рязанская область, Владимирская область
08:57 22.08.2022 (обновлено: 16:17 22.08.2022)
 
Синоптик рассказал, как ветер влияет на ситуацию со смогом в Москве

Синоптик "Фобоса" Синенков: умеренный ветер способствует уменьшению запаха гари в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Направление ветра способствует появлению запаха гари в Москве, но из-за его скорости концентрация продуктов горения будет меньше, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Если пожары будут находиться в Рязанской области, то как раз ветер юго-восточный, запах гари может ощущаться в Москве. Единственное, что будет способствовать уменьшению запаха гари, что ветер будет не слабый, а умеренный. А когда такой ветер, то происходит перемешивание нижних слоёв воздуха с более высоко расположенными слоями - 300-400 метров, и продукты горения распространяются на значительно больший объём воздуха, поэтому концентрация их становится меньше и запах гари, может, некоторые и не почувствуют", - сказал Синенков.
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 06:34
Врач оценила влияние запаха гари в Москве на здоровье людей
В понедельник сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что до конца суток 21 августа и в понедельник 22 августа в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари. Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.
Смог в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Автомобильное движение на проспекте Мира в Москве
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

Памятник Петру I (В ознаменование 300-летия российского флота, скульптор Зураб Церетелли) в Москве
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

Гостиница Космос в Москве
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

Кутафья башня Московского Кремля
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В первый раз москвичи пожаловались на запах гари ещё в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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ОбществоМоскваАлександр СиненковЦентр "Фобос"ПогодаРязанская областьВладимирская область
 
 
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