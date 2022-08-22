https://ria.ru/20220822/moskva-1811196816.html

Синоптик рассказал, как ветер влияет на ситуацию со смогом в Москве

Синоптик рассказал, как ветер влияет на ситуацию со смогом в Москве - РИА Новости, 22.08.2022

Синоптик рассказал, как ветер влияет на ситуацию со смогом в Москве

Направление ветра способствует появлению запаха гари в Москве, но из-за его скорости концентрация продуктов горения будет меньше, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:57

2022-08-22T08:57

2022-08-22T16:17

общество

москва

александр синенков

центр "фобос"

погода

рязанская область

владимирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811202440_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ed0579a3cde915fab39b0ac876eaa40.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Направление ветра способствует появлению запаха гари в Москве, но из-за его скорости концентрация продуктов горения будет меньше, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Если пожары будут находиться в Рязанской области, то как раз ветер юго-восточный, запах гари может ощущаться в Москве. Единственное, что будет способствовать уменьшению запаха гари, что ветер будет не слабый, а умеренный. А когда такой ветер, то происходит перемешивание нижних слоёв воздуха с более высоко расположенными слоями - 300-400 метров, и продукты горения распространяются на значительно больший объём воздуха, поэтому концентрация их становится меньше и запах гари, может, некоторые и не почувствуют", - сказал Синенков.В понедельник сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы.Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что до конца суток 21 августа и в понедельник 22 августа в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари. Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари ещё в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас действует шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.

https://ria.ru/20220819/zdorove-1810635576.html

https://ria.ru/20220821/olgino-1811106777.html

москва

рязанская область

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Смог и гарь в небе над Москвой из-за пожаров в Рязанской области Смог и гарь в небе над Москвой из-за пожаров в Рязанской области 2022-08-22T08:57 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, александр синенков, центр "фобос", погода, рязанская область, владимирская область