07:42 22.08.2022 (обновлено: 10:35 22.08.2022)
В Москву вернулся резкий запах гари
В Москву вернулись резкий запах гари и смог
Движение на Зубовском бульваре в Москве. 22 августа 2022
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, гарью сильно пахнет на юге и юго-западе — в Зюзино и Коньково, вдалеке виден смог. Такая же ситуация и на западе, в Раменках.
На северо-западе и западе города стоит дымка, в центре воздух также непрозрачный. Запах гари ощущается со вчерашнего вечера: если в предыдущие ночи он рассеивался, то сегодня этого не произошло.
При этом превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано, отмечается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, появлению запаха гари способствует направление ветра.
"Если пожары будут находиться в Рязанской области, то как раз ветер юго-восточный, запах гари может ощущаться в Москве. Единственное, что будет способствовать уменьшению запаха, что ветер будет не слабый, а умеренный", — рассказал синоптик.
Он пояснил, что при таком ветре происходит перемешивание нижних слоев воздуха с более высоко расположенными, так что продукты горения распространяются на значительно больший объем воздуха и их концентрация становится меньше.
По прогнозу ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, пик концентрации гари в воздухе Москвы придется в ночь на 21 и 22 августа.
В первый раз москвичи пожаловались на смог в середине прошлой недели. Причиной стали лесные пожары в Рязанской области. По данным на сегодняшнее утро, там действуют пять пожаров на площади 8,6 тысячи гектаров. На тушении работают семь тяжелых самолетов (пять Ил-76 и два Бе-200) и десять вертолетов, которые совершили свыше 450 вылетов, сбросив на горящий лес более трех с половиной тысяч тонн воды.