https://ria.ru/20220822/moskva-1811191266.html

В Москву вернулся резкий запах гари

В Москву вернулся резкий запах гари - РИА Новости, 22.08.2022

В Москву вернулся резкий запах гари

Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T07:42

2022-08-22T07:42

2022-08-22T10:35

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.В частности, гарью сильно пахнет на юге и юго-западе — в Зюзино и Коньково, вдалеке виден смог. Такая же ситуация и на западе, в Раменках.На северо-западе и западе города стоит дымка, в центре воздух также непрозрачный. Запах гари ощущается со вчерашнего вечера: если в предыдущие ночи он рассеивался, то сегодня этого не произошло.При этом превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано, отмечается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, появлению запаха гари способствует направление ветра. "Если пожары будут находиться в Рязанской области, то как раз ветер юго-восточный, запах гари может ощущаться в Москве. Единственное, что будет способствовать уменьшению запаха, что ветер будет не слабый, а умеренный", — рассказал синоптик.Он пояснил, что при таком ветре происходит перемешивание нижних слоев воздуха с более высоко расположенными, так что продукты горения распространяются на значительно больший объем воздуха и их концентрация становится меньше.По прогнозу ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, пик концентрации гари в воздухе Москвы придется в ночь на 21 и 22 августа.В первый раз москвичи пожаловались на смог в середине прошлой недели. Причиной стали лесные пожары в Рязанской области. По данным на сегодняшнее утро, там действуют пять пожаров на площади 8,6 тысячи гектаров. На тушении работают семь тяжелых самолетов (пять Ил-76 и два Бе-200) и десять вертолетов, которые совершили свыше 450 вылетов, сбросив на горящий лес более трех с половиной тысяч тонн воды.

https://ria.ru/20220819/kardiolog-1810624774.html

москва

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Смог и гарь в небе над Москвой из-за пожаров в Рязанской области Смог и гарь в небе над Москвой из-за пожаров в Рязанской области 2022-08-22T07:42 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество