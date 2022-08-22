https://ria.ru/20220822/moskva-1811180135.html

В Москве отметят День флага России

В Москве отметят День флага России - РИА Новости, 22.08.2022

В Москве отметят День флага России

Концерты, кинопоказы, тематические выставки и лекции пройдут в Москве в понедельник в рамках празднования Дня флага России, сообщается на сайте мэра. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:43

2022-08-22T00:43

2022-08-22T00:43

москва

россия

день государственного флага россии

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Концерты, кинопоказы, тематические выставки и лекции пройдут в Москве в понедельник в рамках празднования Дня флага России, сообщается на сайте мэра.Как сообщала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в этом году ко Дню Государственного флага России для москвичей и туристов приготовили более 60 мероприятий. Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры. Они приглашают посмотреть исторические фильмы, выступления творческих коллективов, побывать на тематических выставках, послушать лекции по истории страны и узнать о достижениях выдающихся соотечественников.Праздничный концерт пройдет на Поклонной горе, в нем примут участие Александр Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "Серьга" и Uma2rman. Выступления начнутся в 17.00.Одной из главных праздничных площадок станет ВДНХ. В честь праздника ее территорию украсят российскими флагами, волонтеры будут раздавать флажки и ленточки в цветах триколора и флаеры с историей флага России. В 18.00 на выводном круге ВДНХ в рамках фестиваля "Спасская башня" состоится праздничная программа Центра национальных конных традиций. Гостей ждут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.В Воронцовском парке с 15.00 до 18.00 запланирован фолк-концерт. С народными песнями выступят ансамбль "Вселена folk" и певица Юлия Морозова, а также народный хореографический коллектив, завершит вечер выступление казачьего ансамбля. Для детей с 15.00 до 16.00 на центральной поляне пройдет анимационная программа.На территории Гончаровского парка будет обустроено арт-пространство. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах. В шахматной беседке пройдут уроки по аппликации и каллиграфии. Рядом со сценой развернется зона интеллектуальных мастер-классов: гости смогут научиться играть в шахматы и решать логические задачи и викторины. Программа стартует в 16.00 и продлится два часа.Сеть кинотеатров "Москино" приглашает посмотреть на больших экранах классику советского кинематографа, в 12.30 в кинотеатре "Салют" покажут ленту "Свой среди чужих, чужой среди своих". В кинотеатре "Тула" в 15.30 состоится показ легендарной картины режиссера Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, россия, день государственного флага россии, общество