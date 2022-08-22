https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии

"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии - РИА Новости, 22.08.2022

"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии

В Молдавии больше месяца не стихают протесты из-за резкого роста цен. Вместо того чтобы договориться с недовольными, президент Майя Санду обвиняет их в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:00

2022-08-22T08:00

2022-08-22T08:11

майя санду

наталья гаврилица

игорь додон

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газпром

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Михаил Катков. В Молдавии больше месяца не стихают протесты из-за резкого роста цен. Вместо того чтобы договориться с недовольными, президент Майя Санду обвиняет их в пособничестве России. Эксперты предсказывают Кишиневу массовые репрессии под предлогом построения демократии и вступления в Евросоюз.Санду и диверсантыС середины июля жители Гагаузии каждые выходные собираются на митинги против повышения цен. Продукты подорожали на 32,5 процента, непродовольственные товары — на 21, услуги для населения — на 35. Местные требуют от президента Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы поехать в Москву, чтобы провести переговоры по поставкам газа и растительной продукции.Но власти не обращают на просьбы внимания. Поэтому протестующие пообещали в ближайшее время перенести акции в Кишинев. Их главные лозунги — "Хватит нас доить!", "Долой Санду!", "За дружбу с Россией!", "Молдавия, Россия!".Так тяжело не жилось в республике с начала девяностых, говорят молдаване. Однако Санду не хочет идти на уступки. Она заявляет, что протесты организовали сторонники военной спецоперации России на Украине, которые могут готовить и государственный переворот. Причем помогать им будут "криминальные и коррумпированные группы", уверяет президент. На следующий день после этих слов в Комрате — административном центре Гагаузии — заметили полицейскую спецтехнику. Правда, местных "успокоили" тем, что автозаки привезли для учений.Обычно Кишинев обвиняет в симпатиях к Москве "Блок коммунистов и социалистов", который возглавляет экс-президент Игорь Додон, а также — партию "Шор" Илона Шора. Первый сейчас под домашним арестом по обвинению в государственной измене, второй — в бегах из-за дела о выводе из республики миллиарда долларов. В таком положении поднять бунт проблематично, поэтому еще один сценарий Санду — "вторжение России в Молдавию".У главы государства нет сомнений, что республика не сможет самостоятельно себя защитить. Поэтому Санду намерена просить поддержки у НАТО. "Чем ближе российские войска к молдавской границе, тем актуальнее проблема", — сокрушается она. Президент Румынии Клаус Йоханнис пообещал помочь Кишиневу. Правда, не уточнил, на какие действия готов Бухарест.Только бизнесОднако, несмотря на очевидное недоброжелательное отношение к Москве, правительство Санду надеется получить отсрочку до конца года по оплате российского газа за август и сентябрь. "Молдовагаз" уже обратился по этому поводу к "Газпрому". По словам главы молдавской компании Вадима Чебана, нынешние цены слишком высоки, чтобы Кишинев перечислял средства вовремя: в июне голубое топливо стоило 980 долларов за тысячу кубометров, в августе — уже 1460.Правда, рядовые молдаване тоже не платят. Их долг перед "Молдовагазом" за июль составил 75,5 миллиона леев (около 3,9 миллиона долларов). В корпорации обвиняют сограждан: якобы из-за них не получается отдать деньги России. Но вице-премьер Андрей Спыну не унывает. "Если "Газпром" прекратит поставки, то и Приднестровье останется без газа", — отмечает политик. Ранее такой шантаж неоднократно срабатывал.Но с Россельхознадзором Кишиневу будет договориться сложнее. На днях ведомство ограничило экспорт растительной продукции из 31 района Молдавии. По официальным данным — из-за неоднократных нарушений карантинных требований: в коробках с черешней, вишней, яблоками и персиками обнаружили насекомых, болезнетворные микроорганизмы и сорные растения.Санду предложила российским экспертам лично приехать в Молдавию и убедиться, что никаких нарушений нет. Она заверила: в Россию идут те же товары, что и в Европу, где требования таможенников намного выше. При этом призвала послов республики в других странах найти новые рынки сбыта.Поддайте жаруВласти Молдавии резко обозначают проблему в виде отсутствия газа и возможности поставлять продукцию на российский рынок, но не предпринимают реальных шагов, чтобы исправить ситуацию, говорит доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Наоборот, Санду ужесточает антироссийскую риторику, чтобы выставить себя жертвой Кремля и получить от Запада помощь.При этом, обвиняя оппозицию в поддержке спецоперации России на Украине, Майя Санду пытается дискредитировать недовольных своей экономической политикой. Внешняя природа протеста даст ей основания для начала репрессий, указывает молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев."Президент обсуждает реформу системы безопасности с директором службы разведки Румынии Раулем Хельвигом. Можно сделать вывод, что соседи помогут властям Молдавии бороться с недовольными. Это лишний раз подтверждает: режим Санду черпает легитимность не внутри страны, а за ее пределами", — рассуждает эксперт.Коллективный Запад поддерживает идею приравнять всех противников Санду к друзьям России и на этой основе репрессировать их, считает Тулянцев. Для Европы и США самое главное, чтобы Кишинев не возвращался в сферу влияния Москвы. А каким образом власти этого добьются — неважно."Кишинев, встроившись в ряды русофобов, последовательно действует в интересах США и ЕС, — подчеркивает Наталья Харитонова. — Похоже, лишь инстинкт самосохранения не дает Санду начать военную операцию в Приднестровье. Но, судя по всему, это ненадолго".В этой связи Санду выгодно не договариваться с Россией, полагают эксперты. Чем хуже отношения между Москвой и Кишиневом — тем больше будет недовольных. Тогда при иностранной поддержке президент Молдавии сможет подавить протесты. Причем назовет это борьбой за демократию и евроинтеграцию, после чего попросит у ЕС и США денег на продолжение реформ.

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

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майя санду, наталья гаврилица, игорь додон, молдавия, россия, кишинев, молдовагаз, газпром, евросоюз, политика