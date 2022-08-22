https://ria.ru/20220822/mir-1811432464.html

Бразилия постарается восстановить мир между Россией и Украиной, заявил Лула

Бразилия постарается восстановить мир между Россией и Украиной, заявил Лула - РИА Новости, 22.08.2022

Бразилия постарается восстановить мир между Россией и Украиной, заявил Лула

Бывший президент Бразилии и кандидат на этот пост на предстоящих выборах Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) заверил, что в случае победы его правительство... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:04

2022-08-22T21:04

2022-08-22T21:04

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 авг - РИА Новости. Бывший президент Бразилии и кандидат на этот пост на предстоящих выборах Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) заверил, что в случае победы его правительство приложит все усилия к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.По словам лидера Рабочей партии, "никто не заинтересован в войне", кроме того, он раскритиковал вложение средств в боевые действия, а не в рабочие места."Я надеюсь, что война скоро закончится, если мы не будем пытаться мешать правительствам Украины и России. Нужно понимать, что война ни к чему не ведет, только к разрушениям", - добавил Лула да Силва.Бразильский политик отметил, что для прекращения конфликтов необходимо укрепление Организации объединенных наций. Реформа Совета безопасности ООН, который должен отвечать геополитике XXI века, по мнению Лулы, должна дать возможность Бразилии и другим странам стать частью этого органа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220805/sanktsii-1807628061.html

https://ria.ru/20220723/ssha-1804504264.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, бразилия, оон, луис инасиу лула да силва