Рейтинг@Mail.ru
Бразилия постарается восстановить мир между Россией и Украиной, заявил Лула - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/mir-1811432464.html
Бразилия постарается восстановить мир между Россией и Украиной, заявил Лула
Бразилия постарается восстановить мир между Россией и Украиной, заявил Лула - РИА Новости, 22.08.2022
Бразилия постарается восстановить мир между Россией и Украиной, заявил Лула
Бывший президент Бразилии и кандидат на этот пост на предстоящих выборах Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) заверил, что в случае победы его правительство... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:04
2022-08-22T21:04
в мире
владимир путин
россия
украина
бразилия
оон
луис инасиу лула да силва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151813/81/1518138178_0:203:2052:1357_1920x0_80_0_0_7a4de596b2ac8e4c6dd3027ae676e46a.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 авг - РИА Новости. Бывший президент Бразилии и кандидат на этот пост на предстоящих выборах Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) заверил, что в случае победы его правительство приложит все усилия к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.По словам лидера Рабочей партии, "никто не заинтересован в войне", кроме того, он раскритиковал вложение средств в боевые действия, а не в рабочие места."Я надеюсь, что война скоро закончится, если мы не будем пытаться мешать правительствам Украины и России. Нужно понимать, что война ни к чему не ведет, только к разрушениям", - добавил Лула да Силва.Бразильский политик отметил, что для прекращения конфликтов необходимо укрепление Организации объединенных наций. Реформа Совета безопасности ООН, который должен отвечать геополитике XXI века, по мнению Лулы, должна дать возможность Бразилии и другим странам стать частью этого органа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220805/sanktsii-1807628061.html
https://ria.ru/20220723/ssha-1804504264.html
россия
украина
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151813/81/1518138178_153:0:2052:1424_1920x0_80_0_0_03c65a9c441bfa84d06cb7fa478f318e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, бразилия, оон, луис инасиу лула да силва
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Бразилия, ООН, Луис Инасиу Лула да Силва
21:04 22.08.2022
 
Бразилия постарается восстановить мир между Россией и Украиной, заявил Лула

Кандидат в президенты Бразилии Лула заявил, что постарается примирить Россию и Украину

© AP Photo / Nelson AntoineЭкс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Nelson Antoine
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 авг - РИА Новости. Бывший президент Бразилии и кандидат на этот пост на предстоящих выборах Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) заверил, что в случае победы его правительство приложит все усилия к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
"Когда я выиграю выборы, я надеюсь, что война между Россией и Украиной закончится, тогда я буду намного спокойнее. Но если она не закончится, вы можете быть уверены, что Бразилия сделает все возможное, поговорит со всеми главами государств, чтобы вновь восстановить мир", - сказал Лула на пресс-конференции с иностранными корреспондентами.
По словам лидера Рабочей партии, "никто не заинтересован в войне", кроме того, он раскритиковал вложение средств в боевые действия, а не в рабочие места.
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 19:01
Кандидат в президенты Бразилии пообещал не вводить санкции против России
"Я надеюсь, что война скоро закончится, если мы не будем пытаться мешать правительствам Украины и России. Нужно понимать, что война ни к чему не ведет, только к разрушениям", - добавил Лула да Силва.
Бразильский политик отметил, что для прекращения конфликтов необходимо укрепление Организации объединенных наций. Реформа Совета безопасности ООН, который должен отвечать геополитике XXI века, по мнению Лулы, должна дать возможность Бразилии и другим странам стать частью этого органа.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 15:16
Соседи отвернулись от США из-за России, пишут СМИ
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаБразилияООНЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала