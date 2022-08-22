https://ria.ru/20220822/melitopol-1811250206.html

Глава администрации Мелитополя заявила, что город будет вместе с Россией

Глава администрации Мелитополя заявила, что город будет вместе с Россией - РИА Новости, 22.08.2022

Глава администрации Мелитополя заявила, что город будет вместе с Россией

Глава администрации Мелитополя в Запорожской области Галина Данильченко заявила РИА Новости, что российский флаг для жителей города - символ освобождения, город РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:33

2022-08-22T12:33

2022-08-22T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

мелитополь

день государственного флага россии

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Глава администрации Мелитополя в Запорожской области Галина Данильченко заявила РИА Новости, что российский флаг для жителей города - символ освобождения, город будет вместе с Россией.Данильченко приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага России в Мелитополе. На центральной площади города был поднят триколор, также детская школа искусств, волонтеры и молодежь Мелитополя организовали танцевальный флешмоб."Мы очень ждали этот день, очень рады, что он свершился. Мы рады быть вместе с Россией, мы стремились к этому, мы будем вместе с Россией. Для нас символ этого российского флага - это символ освобождения", - сказала Данильченко.Она добавила, что город ждал этот день очень давно - особенно после 2014 года, когда "нацисты, захватившие в Киеве власть, начали искоренять все русское".По словам Данильченко, сейчас все, что было дорого жителям города, возвращается. "Мелитополь возвращается в общую семью братских наших народов вместе с Россией", - заключила она.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220822/flag-1810790421.html

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Празднование Дня Государственного флага России в Мелитополе Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России в Мелитополе, начались с торжественного поднятия триколора. 2022-08-22T12:33 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, мелитополь, день государственного флага россии