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Глава администрации Мелитополя заявила, что город будет вместе с Россией - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/melitopol-1811250206.html
Глава администрации Мелитополя заявила, что город будет вместе с Россией
Глава администрации Мелитополя заявила, что город будет вместе с Россией - РИА Новости, 22.08.2022
Глава администрации Мелитополя заявила, что город будет вместе с Россией
Глава администрации Мелитополя в Запорожской области Галина Данильченко заявила РИА Новости, что российский флаг для жителей города - символ освобождения, город РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:33
2022-08-22T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мелитополь
день государственного флага россии
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Глава администрации Мелитополя в Запорожской области Галина Данильченко заявила РИА Новости, что российский флаг для жителей города - символ освобождения, город будет вместе с Россией.Данильченко приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага России в Мелитополе. На центральной площади города был поднят триколор, также детская школа искусств, волонтеры и молодежь Мелитополя организовали танцевальный флешмоб."Мы очень ждали этот день, очень рады, что он свершился. Мы рады быть вместе с Россией, мы стремились к этому, мы будем вместе с Россией. Для нас символ этого российского флага - это символ освобождения", - сказала Данильченко.Она добавила, что город ждал этот день очень давно - особенно после 2014 года, когда "нацисты, захватившие в Киеве власть, начали искоренять все русское".По словам Данильченко, сейчас все, что было дорого жителям города, возвращается. "Мелитополь возвращается в общую семью братских наших народов вместе с Россией", - заключила она.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220822/flag-1810790421.html
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Празднование Дня Государственного флага России в Мелитополе
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России в Мелитополе, начались с торжественного поднятия триколора.
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в мире, россия, мелитополь, день государственного флага россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мелитополь, День Государственного флага России
12:33 22.08.2022
 
Глава администрации Мелитополя заявила, что город будет вместе с Россией

Глава администрации Мелитополя Данильченко: город будет вместе с Россией

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Глава администрации Мелитополя в Запорожской области Галина Данильченко заявила РИА Новости, что российский флаг для жителей города - символ освобождения, город будет вместе с Россией.
Данильченко приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага России в Мелитополе. На центральной площади города был поднят триколор, также детская школа искусств, волонтеры и молодежь Мелитополя организовали танцевальный флешмоб.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 00:37
День Государственного Флага России
"Мы очень ждали этот день, очень рады, что он свершился. Мы рады быть вместе с Россией, мы стремились к этому, мы будем вместе с Россией. Для нас символ этого российского флага - это символ освобождения", - сказала Данильченко.
Она добавила, что город ждал этот день очень давно - особенно после 2014 года, когда "нацисты, захватившие в Киеве власть, начали искоренять все русское".
По словам Данильченко, сейчас все, что было дорого жителям города, возвращается. "Мелитополь возвращается в общую семью братских наших народов вместе с Россией", - заключила она.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМелитопольДень Государственного флага России
 
 
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