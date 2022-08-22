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Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/melitopol-1811177931.html
Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь
Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь - РИА Новости, 22.08.2022
Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь
Система ПВО отразила две новые атаки украинских ударных беспилотников на Мелитополь, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T00:04
2022-08-22T00:12
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Система ПВО отразила две новые атаки украинских ударных беспилотников на Мелитополь, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Первая атака на город произошла поздно вечером в воскресенье.По его словам, таким образом, всего украинскими войсками было предпринято три попытки атаковать город.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811175024.html
мелитополь
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в мире, мелитополь, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область, Херсонская область
00:04 22.08.2022 (обновлено: 00:12 22.08.2022)
 
Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь

Член Запорожской ВГА Рогов: ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Система ПВО отразила две новые атаки украинских ударных беспилотников на Мелитополь, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Первая атака на город произошла поздно вечером в воскресенье.
"ПВО успешно отработала еще две новые попытки атаки на Мелитополь ударными беспилотниками", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, таким образом, всего украинскими войсками было предпринято три попытки атаковать город.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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