https://ria.ru/20220822/melitopol-1811177931.html

Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь

Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь - РИА Новости, 22.08.2022

Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь

Система ПВО отразила две новые атаки украинских ударных беспилотников на Мелитополь, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:04

2022-08-22T00:04

2022-08-22T00:12

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Система ПВО отразила две новые атаки украинских ударных беспилотников на Мелитополь, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Первая атака на город произошла поздно вечером в воскресенье.По его словам, таким образом, всего украинскими войсками было предпринято три попытки атаковать город.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811175024.html

мелитополь

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Максим Горбачев

в мире, мелитополь, запорожская область, херсонская область