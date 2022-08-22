https://ria.ru/20220822/mediki-1811433825.html
Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса
Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса - РИА Новости, 22.08.2022
Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса
Правительство РФ утвердило случаи и условия допуска медиков с неоконченным высшим образованием для работы на должностях специалистов со средним медицинским... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:15
2022-08-22T21:15
2022-08-22T21:15
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/155772/94/1557729404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f7a36136e1ebf89542e65d74d1864a6.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило случаи и условия допуска медиков с неоконченным высшим образованием для работы на должностях специалистов со средним медицинским образованием, так, студенты-медики после 4-го курса смогут работать фельдшерами на скорой помощи, сообщила пресс-служба Минздрава России.Соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации."Новое постановление дает возможность трудоустройства в состав линейной выездной бригады скорой медицинской помощи студентам, которые в настоящее время обучаются по программам высшего медицинского образования, для работы на должности фельдшера. Норма распространяется на студентов, окончивших 4 курса вуза и более", - говорится в сообщении.Для студентов медвузов новый порядок даст дополнительные возможности освоения профессии и позволит параллельно с учебным процессом получить практические навыки оказания скорой медицинской помощи, отметили в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса
Минздрав: студенты-медики смогут работать фельдшерами на скорой после четвертого курса
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Правительство РФ утвердило случаи и условия допуска медиков с неоконченным высшим образованием для работы на должностях специалистов со средним медицинским образованием, так, студенты-медики после 4-го курса смогут работать фельдшерами на скорой помощи, сообщила
пресс-служба Минздрава России.
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Новое постановление дает возможность трудоустройства в состав линейной выездной бригады скорой медицинской помощи студентам, которые в настоящее время обучаются по программам высшего медицинского образования, для работы на должности фельдшера. Норма распространяется на студентов, окончивших 4 курса вуза и более", - говорится в сообщении.
Для студентов медвузов новый порядок даст дополнительные возможности освоения профессии и позволит параллельно с учебным процессом получить практические навыки оказания скорой медицинской помощи, отметили в пресс-службе.