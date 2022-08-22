https://ria.ru/20220822/mediki-1811433825.html

Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса

Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса - РИА Новости, 22.08.2022

Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса

Правительство РФ утвердило случаи и условия допуска медиков с неоконченным высшим образованием для работы на должностях специалистов со средним медицинским... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:15

2022-08-22T21:15

2022-08-22T21:15

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило случаи и условия допуска медиков с неоконченным высшим образованием для работы на должностях специалистов со средним медицинским образованием, так, студенты-медики после 4-го курса смогут работать фельдшерами на скорой помощи, сообщила пресс-служба Минздрава России.Соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации."Новое постановление дает возможность трудоустройства в состав линейной выездной бригады скорой медицинской помощи студентам, которые в настоящее время обучаются по программам высшего медицинского образования, для работы на должности фельдшера. Норма распространяется на студентов, окончивших 4 курса вуза и более", - говорится в сообщении.Для студентов медвузов новый порядок даст дополнительные возможности освоения профессии и позволит параллельно с учебным процессом получить практические навыки оказания скорой медицинской помощи, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220623/ipoteka-1797583687.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)