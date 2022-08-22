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Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса - РИА Новости, 22.08.2022
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Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса
Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса - РИА Новости, 22.08.2022
Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса
Правительство РФ утвердило случаи и условия допуска медиков с неоконченным высшим образованием для работы на должностях специалистов со средним медицинским... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:15
2022-08-22T21:15
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило случаи и условия допуска медиков с неоконченным высшим образованием для работы на должностях специалистов со средним медицинским образованием, так, студенты-медики после 4-го курса смогут работать фельдшерами на скорой помощи, сообщила пресс-служба Минздрава России.Соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации."Новое постановление дает возможность трудоустройства в состав линейной выездной бригады скорой медицинской помощи студентам, которые в настоящее время обучаются по программам высшего медицинского образования, для работы на должности фельдшера. Норма распространяется на студентов, окончивших 4 курса вуза и более", - говорится в сообщении.Для студентов медвузов новый порядок даст дополнительные возможности освоения профессии и позволит параллельно с учебным процессом получить практические навыки оказания скорой медицинской помощи, отметили в пресс-службе.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
21:15 22.08.2022
 
Студенты-медики смогут работать на скорой после четвертого курса

Минздрав: студенты-медики смогут работать фельдшерами на скорой после четвертого курса

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты медицинского учебного заведения
Студенты медицинского учебного заведения - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты медицинского учебного заведения. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило случаи и условия допуска медиков с неоконченным высшим образованием для работы на должностях специалистов со средним медицинским образованием, так, студенты-медики после 4-го курса смогут работать фельдшерами на скорой помощи, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Новое постановление дает возможность трудоустройства в состав линейной выездной бригады скорой медицинской помощи студентам, которые в настоящее время обучаются по программам высшего медицинского образования, для работы на должности фельдшера. Норма распространяется на студентов, окончивших 4 курса вуза и более", - говорится в сообщении.
Для студентов медвузов новый порядок даст дополнительные возможности освоения профессии и позволит параллельно с учебным процессом получить практические навыки оказания скорой медицинской помощи, отметили в пресс-службе.
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ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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