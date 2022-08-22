https://ria.ru/20220822/martin-1811353468.html

Джордж Мартин заявил, что хотел снять 10 сезонов "Игры престолов"

Джордж Мартин заявил, что хотел снять 10 сезонов "Игры престолов" - РИА Новости, 22.08.2022

Джордж Мартин заявил, что хотел снять 10 сезонов "Игры престолов"

Джордж Мартин хотел снять больше сезонов "Игры престолов". Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:57

2022-08-22T17:57

2022-08-22T18:00

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Джордж Мартин хотел снять больше сезонов "Игры престолов". Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal. "Я говорил, что должно быть как минимум 10 сезонов, а может, 12 или 13", — утверждает автор. В конечном счете, у писателя не было особого права голоса при работе над финальной частью культового сериала, ведь события, представленные в ней, выходили за границы сюжетной линии в изданных книгах Мартина. В итоге культовое шоу завершилось на восьмом сезоне.По мнению Мартина, у него было больше влияния, когда шла работа над приквелом "Игры престолов" — "Дома дракона", чья премьера состоялась 21 августа.

https://ria.ru/20220821/kino-1810289114.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, книги, игра престолов (сериал), джордж мартин, что посмотреть