https://ria.ru/20220822/martin-1811353468.html
Джордж Мартин заявил, что хотел снять 10 сезонов "Игры престолов"
Джордж Мартин заявил, что хотел снять 10 сезонов "Игры престолов" - РИА Новости, 22.08.2022
Джордж Мартин заявил, что хотел снять 10 сезонов "Игры престолов"
Джордж Мартин хотел снять больше сезонов "Игры престолов". Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:57
2022-08-22T17:57
2022-08-22T18:00
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Джордж Мартин хотел снять больше сезонов "Игры престолов". Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal. "Я говорил, что должно быть как минимум 10 сезонов, а может, 12 или 13", — утверждает автор. В конечном счете, у писателя не было особого права голоса при работе над финальной частью культового сериала, ведь события, представленные в ней, выходили за границы сюжетной линии в изданных книгах Мартина. В итоге культовое шоу завершилось на восьмом сезоне.По мнению Мартина, у него было больше влияния, когда шла работа над приквелом "Игры престолов" — "Дома дракона", чья премьера состоялась 21 августа.
https://ria.ru/20220821/kino-1810289114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, книги, игра престолов (сериал), джордж мартин, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Книги, Игра престолов (сериал), Джордж Мартин, что посмотреть
17:57 22.08.2022 (обновлено: 18:00 22.08.2022)
Джордж Мартин заявил, что хотел снять 10 сезонов "Игры престолов"
Джордж Мартин хотел снять 10-13 сезонов "Игры престолов", но к нему не прислушались
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Джордж Мартин хотел снять больше сезонов "Игры престолов". Об этом он рассказал
в интервью The Wall Street Journal.
"Я говорил, что должно быть как минимум 10 сезонов, а может, 12 или 13", — утверждает автор.
В конечном счете, у писателя не было особого права голоса при работе над финальной частью культового сериала, ведь события, представленные в ней, выходили за границы сюжетной линии в изданных книгах Мартина.
В итоге культовое шоу завершилось на восьмом сезоне.
По мнению Мартина, у него было больше влияния, когда шла работа над приквелом "Игры престолов" — "Дома дракона", чья премьера состоялась 21 августа.