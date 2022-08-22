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Житель Чувашии насмерть забил мать лопатой - РИА Новости, 22.08.2022
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Житель Чувашии насмерть забил мать лопатой
Житель Чувашии насмерть забил мать лопатой - РИА Новости, 22.08.2022
Житель Чувашии насмерть забил мать лопатой
Житель Чувашии обвиняется в убийстве матери лопатой, он заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:47
2022-08-22T17:47
происшествия
россия
батыревский район
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Житель Чувашии обвиняется в убийстве матери лопатой, он заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, вечером 16 августа в селе Туруново Батыревского района обвиняемый, находясь на веранде своего дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с престарелой матерью толкнул ее и нанес не менее 10 ударов лопатой по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия."Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия
батыревский район
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, батыревский район, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Батыревский район, Чувашская Республика (Чувашия), Следственный комитет России (СК РФ)
17:47 22.08.2022
 
Житель Чувашии насмерть забил мать лопатой

СК: жителя Чувашии, обвиняемого в убийстве матери лопатой, заключили под стражу

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Житель Чувашии обвиняется в убийстве матери лопатой, он заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 16 августа в селе Туруново Батыревского района обвиняемый, находясь на веранде своего дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с престарелой матерью толкнул ее и нанес не менее 10 ударов лопатой по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияРоссияБатыревский районЧувашская Республика (Чувашия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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