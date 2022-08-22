https://ria.ru/20220822/lopata-1811379005.html

Житель Чувашии насмерть забил мать лопатой

Житель Чувашии насмерть забил мать лопатой - РИА Новости, 22.08.2022

Житель Чувашии насмерть забил мать лопатой

Житель Чувашии обвиняется в убийстве матери лопатой, он заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:47

2022-08-22T17:47

2022-08-22T17:47

происшествия

россия

батыревский район

чувашская республика (чувашия)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Житель Чувашии обвиняется в убийстве матери лопатой, он заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, вечером 16 августа в селе Туруново Батыревского района обвиняемый, находясь на веранде своего дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с престарелой матерью толкнул ее и нанес не менее 10 ударов лопатой по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия."Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20220819/ubiystvo-1810706367.html

россия

батыревский район

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, батыревский район, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)