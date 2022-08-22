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ЛДПР начала работу над созданием отделений партии в Донбассе
ЛДПР начала работу над созданием отделений партии в Донбассе - РИА Новости, 22.08.2022
ЛДПР начала работу над созданием отделений партии в Донбассе
ЛДПР приступила к созданию партийных отделений в ДНР и ЛНР, рассказал председатель партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:48
2022-08-22T13:48
2022-08-22T13:48
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ЛДПР приступила к созданию партийных отделений в ДНР и ЛНР, рассказал председатель партии Леонид Слуцкий."Мы понимаем, что все знаковое, что будет происходить в России сейчас и в ближайшие годы, будет происходить там - на Донбассе. Мы постоянно бываем там, сейчас там работают многочисленные волонтеры... Мы уже сегодня работаем над созданием там отделений ЛДПР", - заявил политик в эфире телеканала "Россия 24".Слуцкий отметил, что волонтеры партии едут в Донбасс со всех регионов РФ, сейчас они оказывают помощь нуждающимся.
https://ria.ru/20220817/donbass-1810284962.html
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политика, россия, донбасс, лдпр
Политика, Россия, Донбасс, ЛДПР
ЛДПР начала работу над созданием отделений партии в Донбассе
Слуцкий: ЛДПР приступила к созданию партийных отделений в ДНР и ЛНР