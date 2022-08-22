https://ria.ru/20220822/latviya-1811314361.html

В Латвии запретили митинг против сноса памятника Освободителям Риги

В Латвии запретили митинг против сноса памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 22.08.2022

В Латвии запретили митинг против сноса памятника Освободителям Риги

Партии "Русский союз Латвии" запретили проводить митинг против сноса памятника Освободителям Риги в Парке Победы, Рижская дума начала подготовку к демонтажу,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:57

2022-08-22T14:57

2022-08-22T14:57

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Партии "Русский союз Латвии" запретили проводить митинг против сноса памятника Освободителям Риги в Парке Победы, Рижская дума начала подготовку к демонтажу, сообщил в понедельник портал LSM со ссылкой на исполнительного директора рижского самоуправления Яниса Ланге.Ранее партия "Русский союз Латвии" сообщила, что подала заявку на проведение митинга в рижском Парке Победы 22 августа. Сопредседатель партии Мирослав Митрофанов обещал обратиться в суд, если митинг запретят. Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что подконтрольное ему министерство и другие силовые структуры страны готовятся к возможным протестам против сноса памятника Освободителям Риги."Принимая во внимание мнение органов безопасности о ситуации, а также тот факт, что мероприятие было запланировано на территории, которая в настоящее время будет отгорожена в связи с процессом демонтажа, городской совет не выдаст разрешения на проведение акции протеста", - говорится в сообщении портала.Рижская дума 22 августа сообщила о начале подготовительных работ по сносу памятника, установке заграждения строительной площадки. Точная дата сноса не разглашается, однако известно, что демонтаж будет проводиться без применения взрывчатых веществ и должен завершиться до 15 ноября.Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220818/nette-1810531422.html

https://ria.ru/20220523/pamyatnik-1790256878.html

https://ria.ru/20220818/demontazh-1810451880.html

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Екатерина Зайцева

в мире, латвия, рига, русский союз латвии, рижская дума, россия, мирослав митрофанов, сергей лавров