https://ria.ru/20220822/kurs-1811398391.html
Курс евро обновил минимум с 2002 года
Курс евро обновил минимум с 2002 года - РИА Новости, 22.08.2022
Курс евро обновил минимум с 2002 года
Курс евро обновил двадцатилетний минимум, опустившись ниже уровня 0,9952 доллара, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:44
2022-08-22T18:44
2022-08-22T21:35
евро
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Курс евро обновил двадцатилетний минимум, опустившись ниже уровня 0,9952 доллара, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18:52 мск европейская валюта дешевела до 0,9932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0034 доллара. При этом в ходе торгов он уже опускался до 0,9928 доллара.Ранее евро опустился ниже уровня в 1 доллар впервые с 14 июля. А теперь преодолен и минимум того дня в 0,9952 доллара, и курс европейской валюты обновил минимум с 2002 года.Также курс доллара к иене растет до 137,56 иены со 136,93 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,81 процента — до 109,05 пункта.В пятницу пройдет экономическая конференция в американском Джексон-Хоуле, на которой выступят главы мировых финансовых регуляторов. В частности, инвесторы ждут выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Предполагается, что председатель подчеркнет важность повышения учетной ставки для борьбы с инфляцией и напомнит о необходимости ужесточения монетарной политики. Ожидание таких действий ФРС помогает доллару укрепляться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евро, доллар, курс доллара, экономика, россия, валюта, динамика курсов валют
евро, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Курс доллара, Экономика, Россия, Валюта, Динамика курсов валют
18:44 22.08.2022 (обновлено: 21:35 22.08.2022)
Курс евро обновил минимум с 2002 года
Курс евро обновил минимум с 2002 года, опустившись ниже уровня 0,9952 доллара
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Курс евро обновил двадцатилетний минимум, опустившись ниже уровня 0,9952 доллара, свидетельствуют
данные торгов.
По состоянию на 18:52 мск европейская валюта дешевела до 0,9932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0034 доллара. При этом в ходе торгов он уже опускался до 0,9928 доллара.
Ранее евро опустился ниже уровня в 1 доллар впервые с 14 июля. А теперь преодолен и минимум того дня в 0,9952 доллара, и курс европейской валюты обновил минимум с 2002 года.
Также курс доллара к иене растет до 137,56 иены со 136,93 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,81 процента — до 109,05 пункта.
В пятницу пройдет экономическая конференция в американском Джексон-Хоуле, на которой выступят главы мировых финансовых регуляторов. В частности, инвесторы ждут выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Предполагается, что председатель подчеркнет важность повышения учетной ставки для борьбы с инфляцией и напомнит о необходимости ужесточения монетарной политики. Ожидание таких действий ФРС помогает доллару укрепляться.